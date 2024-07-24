Назначена дата выхода игры Skull and Bones на площадке Steam

Накануне разработчики из Ubisoft в одной из своих социальных сетей заявили, что релиз игры Skull and Bones на платформе Steam состоится 22 августа 2024 года. В настоящее время на площадке появилась страница проекта, однако предварительный заказ пока недоступен, игроки только могут добавить проект в список избранного.

Релиз Skull and Bones состоялся в начале февраля 2024 года, но пока что проект доступен лишь на Epic Games Store и в магазине самих разработчиков. Стоит также отметить, что игра получила не столь положительные отзывы от игроков: так на площадке Metacritic оценка составляет 59 из 100.

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В процессе прохождения сюжета геймеру придётся примерить на себя роль главнокомандующего пиратов, поднять чёрный флаг и противостоять различным врагам. Помимо исследования бескрайних вод и морских сражений, также можно заниматься различными делами: строить парусные суда, изготавливать различные орудия, добывать ресурсы и выполнять различные контракты.