Первый эпизод спин-оффа «Ходячие мертвецы: Выжившие» собрал положительные отклики зрителей
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Первый эпизод новой премьеры спин-оффа «Ходячие мертвецы: Выжившие» собрал три миллиона зрителей, установив рекорд как самый успешный дебют сериала на канале AMC за последние шесть лет. Этот результат превзошел предыдущий рекорд, установленный сериалом «Террор» в 2018 году.
Дебютная серия также установила абсолютный рекорд по просмотрам на стриминговом сервисе AMC+. За два дня приключения Рика и Мишонн привлекло такое количество зрителей, которое обычно набирают за неделю.
Сюжет «Ходячие мертвецы: Выжившие» разворачиваться параллельно с финальным сезоном оригинального сериала «Ходячие мертвецы». Он повествует о попытках Мишонн Граймс вызволить своего друга Рика из плена, в котором его держат бойцы Гражданской республики.
В спин-оффе вернулись актёры Эндрю Линкольн и Данай Гурира из оригинального сериала. Также в «Выживших» снялись Терри О’Куинн (из «Остаться в живых»), Поллианна МакИнтош (из «Экзамена») и другие актёры. «Ходячие мертвецы: Выжившие» вышли на телеканале AMC 26 февраля 2024 года и также доступны на "Амедиатеке" с озвучкой и субтитрами на русском языке. Всего запланировано шесть эпизодов, которые будут выпускаться до 31 марта.
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