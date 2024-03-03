Первый эпизод новой премьеры спин-оффа «Ходячие мертвецы: Выжившие» собрал три миллиона зрителей, установив рекорд как самый успешный дебют сериала на канале AMC за последние шесть лет. Этот результат превзошел предыдущий рекорд, установленный сериалом «Террор» в 2018 году.

Дебютная серия также установила абсолютный рекорд по просмотрам на стриминговом сервисе AMC+. За два дня приключения Рика и Мишонн привлекло такое количество зрителей, которое обычно набирают за неделю.

Сюжет «Ходячие мертвецы: Выжившие» разворачиваться параллельно с финальным сезоном оригинального сериала «Ходячие мертвецы». Он повествует о попытках Мишонн Граймс вызволить своего друга Рика из плена, в котором его держат бойцы Гражданской республики.

В спин-оффе вернулись актёры Эндрю Линкольн и Данай Гурира из оригинального сериала. Также в «Выживших» снялись Терри О’Куинн (из «Остаться в живых»), Поллианна МакИнтош (из «Экзамена») и другие актёры. «Ходячие мертвецы: Выжившие» вышли на телеканале AMC 26 февраля 2024 года и также доступны на "Амедиатеке" с озвучкой и субтитрами на русском языке. Всего запланировано шесть эпизодов, которые будут выпускаться до 31 марта.