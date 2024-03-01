Студия Embark выпустила очередное обновление для шутера The Finals. Сам патч добавляет много всего интересного, включая новый игровой режим, карты и улучшает производительность на всех платформах.

Теперь в The Finals доступен режим Single Round Tournament, который ранее был доступен в бета-версии. В этом режиме игроки из четырех команд соревнуются друг с другом в пределах одного раунда с ограниченным арсеналом оружия. Также появился тематический скин под названием High Noon Noir, который игроки могут получить бесплатно, выполнив контракты. Теперь геймеры могут непосредственно экипировать предметы со страницы магазина и страницы снаряжения. Помимо всего прочего, были внесены и другие модификации, такие как: различные улучшения качества теней, особенно на низких настройках, максимально оптимизирована использование системной памяти в игре, исправлены различные сбои, характерные для консолей, особенно для Xbox Series S и т.д.

The Finals доступна на ПК, PS5 и Xbox Series X|S, а второй сезон шутера начнется в марте.