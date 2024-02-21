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Speis
Сервисное обновление The Witcher вызывало недовольство среди фанатов игры
CD Projekt RED столкнулась с критикой после сервисного патча, который многих не устроил

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Легендарный The Witcher, разработанный польской студией CD Projekt RED и дебютировавший в 2007 году, продолжает активно поддерживаться на фоне его уважаемого возраста. Игра регулярно получает апдейты для оптимизации на современном оборудовании, но последнее обновление оказалось в центре скандала. Неожиданно для многих, игра претерпела тихое обновление. Однако оно не добавило никаких геймплейных новшеств или технических улучшений. Разработчики указали, что это обновление служит для облегчения процесса регистрации и использования аккаунтов CD Projekt RED.

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Без радости встретили этот шаг игроки, поскольку они считают, что введение проприетарного лаунчера для игры излишне. Они выразили желание без создания внешних аккаунтов наслаждаться игрой. В сети развернулась кампания с требованиями к CD Projekt RED пересмотреть решение, упростить запуск The Witcher и отказаться от использования лаунчера. Иначе геймеры не видят смысла в последующих обновлениях игры.

#the witcher 3 #the witcher #the witcher 2 #the witcher 2: assassins of kings
Источник: playground.ru
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