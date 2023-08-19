Первые новости о мире игры "Assassin's Creed Mirage"

Все фанаты и поклонники Assassin's смогут детально изучить будущую карту мира в "Assassin's Creed Mirage". В магазине Amazon вместе с коллекционным изданием будущей игры можно получить и глобальную карту мира.

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На самой игровой карте отчётливо виден Багдад и прилежащие окрестности. Города занимают не самую большую часть игрового мира, обширные леса, горы и реки скрываются за огромными стенами городов.

Также в игровой мир была включена таинственная база ассасинов «Аламут», это прежде всего отдельная локация для игроков.

Как заявляют сами разработчики, на прохождение "Assassin's Creed Mirage" игрокам придётся потратить более 50 часов игрового времени, ну а для того чтобы насладиться всем игровым процессом - не менее 100 часов. А в будущем игра, возможно, получит обновления, а это означает, что игровой мир станет ещё больше.

"Assassin's Creed Mirage" выходит в продажу 5 октября 2023 года, на PC и консолях двух поколений.



