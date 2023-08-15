Центробанк выдвигает всё больше информации, о будущем цифрового рубля



Центральный банк России окончательно определился с логотипом цифрового рубля. Помимо этого, была внесена конкретика по поводу комиссий за переводы и платежи для физлиц и компаний.

Так, логотип электронной валюты будет выглядеть в виде символа рубля, размещенного внутри окружности. Примечательно, что круг задействован из-за формы металлического рубля и логотипа банка.

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Новую эмблему также свяжут с мобильными приложениями банков для того, чтобы у клиентов была возможность создавать цифровые кошельки с последующим совершением платежей и отправкой соответствующих переводов.

Наряду с обнародованием логотипа цифрового рубля был продемонстрирован список тарифов. По согласованию Совета директоров Банка России физические лица смогут расплачиваться и отправлять цифровые рубли без взимания комиссии, тогда как для компаний она будет равна 0,3% от суммы платежа, но не выше 1500 рублей. За одну же денежную операцию между компаниями будет удерживаться 15 рублей. Действие тарифов вступит в силу начиная с 1 января 2025 года.

Напомним, что 24 июля Владимиром Путиным был подписан закон о внедрении цифрового рубля в России. Таким образом, электронная денежная единица станет третьим официальным способом проведения финансовых операций наряду с наличным и безналичным платежными способами.

Первые манипуляции с цифровым рублем начнут с базовых операций, а с 2024 года будут задействованы бесконтактные платежи.