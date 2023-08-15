Согласно данным OpenNET, язык программирования Nim ориентирован на решение задач системного программирования, использует статическую типизацию и создан с оглядкой на Pascal, C++, Python и Lisp

Команда разработчиков рада объявить о релизе языка системного программирования Nim 2.0. Этот крупный апдейт представляет собой существенное улучшение передовых возможностей, которые были представлены в предыдущих версиях, а также добавляет новую функциональность, улучшает производительность и повышает удобство использования.

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Одним из самых значимых нововведений в Nim 2.0 является введение структурных типов данных, что позволяет программистам создавать и использовать подобные структуры для облегчения работы с данными. Вместо использования только объектно-ориентированного программирования, теперь у разработчиков ещё больше возможностей, для определения типов данных. Это способствует более эффективному использованию памяти и повышает производительность.Кроме того, Nim 2.0 предоставляет возможность использования спецификаций типов, что упрощает написание документации и поддержку проектов с использованием языка. Это дополнение поможет разработчикам легко понять и применить какие-либо ограничения типов или интерфейсов, что в конечном итоге позволит создавать более надежный и поддерживаемый код. Производительность языка также была улучшена в Nim 2.0 благодаря новому оптимизатору компилятора. Он помогает сгенерировать более эффективный и оптимизированный машинный код. Это ускоряет работу программ и позволяет им работать более эффективно.

В Nim 2.0 было внесено множество других улучшений и исправлений ошибок, которые делают язык еще более привлекательным для разработки быстрых, надежных и масштабируемых системных приложений.