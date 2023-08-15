Если, конечно же, все пойдет так

Постановщик фильма «Счастливого дня смерти» станет режиссёром фильма «Крик 7»

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Творческое сообщество Radio Silence в 2022 году завершило работу над всемирно известным фильмом «Крик». Кроме того, успешной оказалась режиссура над шестой частью «Крика». «Крик 6» в 2023 году получил положительные оценки не только зрителей, но и критиков, и вот теперь создатели принялись за продолжение.

Официального анонса кинокартины от Paramount или Spyglass пока ещё нет, однако в издании Bloody Disgusting сообщают, что продолжение следует. К тому же режиссер Мэттью Беттинелли и его коллега Тайлер Джиллетт, которые занимались разработкой пары последних частей, указывают, что не укладываются в предполагаемые сроки. На данный момент они работают над постановкой фильма такого же жанра. Известно лишь, что режиссеров поддерживает компания Universal.

Заняться продолжением «Крика» предложили Кристоферу Лэндону, ранее участвовавшему в съемках небезызвестного фильма ужасов «Счастливого дня смерти». Учитывая, что фильм был снят не только в жанре ужасов, но и в стиле комедии, «Крик 7» будет иметь ту же атмосферу. По данным Bloody Disgusting, известно, что ведутся переговоры по поводу съёмок кинокартины. Однако сценаристы и актёры замедляют ход работы. Намечаются, что седьмая часть премьеры выйдет в 2027 году.