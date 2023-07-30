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Джон Джонс готов выйти в октагон с Сергеем Павловичем
Джон Джонс ответил «Да», когда его спросили: готов ли он выйти против Сергея Павловича

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Чейл Соннен рассказал журналистам: когда за кулисами он спросил Джона Джонса, готов ли он выйти против Сергея Павловича, то Джон Джонс ответил «Да». Это ещё раз доказывает тот факт, что ранее титулованный чемпион Джон Джонс никого никогда не боится, пояснил Чейл Соннен.

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Ранее Джонc подписал контракт, согласно которому он должен будет выйти в октагон со своим соотечественником Стипом Миочичем, событие это должно произойти в Нью Йорке на UFC 295 11 ноября.

Павлович имеет счёт из шести побед и считается лучшим бойцом в UFC в России. Боец завоевал уважение за счёт напористых нокаутов, благодаря которым он отправлял своих оппонентов в глубокий сон. Совсем недавно Павлович поднялся в рейтинге UFC на первое место и стал самым узнаваемым бойцом. В то же время будущий оппонент Джона Джонса, боец Стип Миочич занимает третью строчку в рейтинге.

Когда же произойдёт бой между двумя легендами, Джона Джонса и Сергея Павловича, на сегодняшний день пока не ясно. Будет ли это титулованный бой или проста борьба двух бойцов, покажет только время.

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#бой джона джонса #бой сергея павловича #джон джонс и сергей павлович
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