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Генри Кавилл покидает сериал Ведьмак

Ведьмак - некогда ожидаемый сериал катится ко дну
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На днях в сеть попала новость от Netflix, по сериалу «Ведьмак». Сама новость повергла в ступор многих поклонников сериала, ведь в будущем сезоне их главного героя и знаменитого актёра не будет, как заявил Генри Кавилл: он не хочет сниматься в будущих сезонах, так как этот проект ему не интересен. Такое заявление огорчила многих поклонников сериала, ведь с уходом главного героя, фанатам данный сериал более не интересен.

Вместе с этим на днях вышел новый трейлер, последних серий про знаменитого охотника на монстров. В ролике показывают, как Геральт сражается с чародеем Вильгефорцом. Цири, подруга главного героя столкнётся с нильфгаардским рыцарем Кагыром. 

Пока ещё остаётся загадкой, как придумают уход главного героя, но тут есть две версии: первое - его сменит новый актёр, который будет играть Ведьмака. Второе - сценаристы и режиссёры сделают всё по уму, герой Ведьмак исчезнет, ну а его место займёт новый Ведьмак, ведь как известно в землях магии и чудес живут и охотятся ещё очень много Ведьмаков. Как бы то не было, всё в руках самих режиссёров и сценаристов, только они способны удержать зрителей.

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