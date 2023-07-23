«Флэш» затмил десятку самых провальных фильмов

Премьера «Флэш» оказалась провальной. Данная премьера была довольно холодно принята зрителями

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Затраты на фильм превысили сборы: на производство и маркетинг было потрачено более 375 миллионов долларов, ну а за полный месяц проката фильм успел собрать лишь 290 миллионов долларов по всему миру.

Сами режиссёры и сценаристы пока никак не комментируют такую сложную финансовую ситуацию, также пока неизвестно, почему столь ожидаемая всеми премьера вдруг оказалось столь провальной.

На других цифровых платформах фильм уже доступен с 18 июля 2023 года. Также есть мизерный шанс, что премьера наберёт ещё себе рейтинг в домашнем прокате, что маловероятно.