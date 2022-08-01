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Записки Космического Сантехника. HP G7000

Восстановление старенького ноутбука HP G7000, которое неожиданно вылилось в то, что вместо одного ноутбука получилось два.
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Следующий ноутбук, о котором я хотел бы рассказать – HP G7000. Практически наугад был выбран и выкуплен из стопки старых ноутбуков, которые люди отнесли в центр сортировки и переработки мусора, посчитав его нерабочим, а возможно и просто старым.

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Полностью восстановлен и весело светит всеми своими диодами на планке включения и тачпаде

Понятно - выкуплен грязным. И с разбитым корпусом. Без зарядки, батареи, клавиатуры, DVD-rom’а, лючка оперативной памяти и с истёртым тачпадом. А также с отсутствующей планкой, на которой расположена кнопка питания. Но с целым дисплеем и всей его верхней крышкой и как потом выяснилось – живой материнкой.

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Следы залития на салазках жёсткого диска - видимо не зря его посчитали погибшим.

На тот момент я ещё не думал о блоге, поэтому специальных фото не делал, и все фото этого ноутбука сняты специально для статьи буквально на днях, либо это фото ноутбука-донора, о котором я тоже скажу несколько слов.

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Когда я пришёл домой и стал разбираться с тем, что же я притащил, стало ясно, что по сравнению с предыдущими отреставрированными устройствами – этот несколько слабее по характеристикам. Выяснилось, что это аппарат на процессорах под Socket P и чипсете GL960, а с завода на него штутно ставилась Windows Vista.

Первым делом я купил блок питания, чтобы проверить работает ли вообще ноутбук или проще отнести его обратно, предварительно обклеив стикерами «inop» и понадеявшись, что он попадёт в свой ноутбучный рай. Вот только запустить его пока было нельзя – злодеи зачем-то оставили ноутбук без планки с кнопкой включения, поэтому какое-то время он у меня ещё полежал, так как найти отдельно планку не получилось ни на Али, ни на Авито. Прикинув свои возможности, возраст ноутбука и отсутствие запчастей, я решил найти убитый ноутбук, но при этом с целым корпусом или просто корпус с разбора. И таки нашёл. Пересадив материнку в новый корпус и подкинув шлейф от монитора, я с замиранием сердца нажал на кнопку питания и … ноутбук завёлся! Это было очень ободряюще, так сильно он хотел ещё жить, несмотря на отсутствие кучи запчастей. И я стал разбираться с технической стороной вопроса.

Планка с кнопкой включения. Третий по редкости элемент после Грааля и DVD-rom'а от этой модели.

Примерно вот так я его и завёл, только клавиатуры ещё не было, она пришла со вторым "донором".

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Во всех спецификациях на этот ноутбук написано, что максимум его возможностей – 2 Гб оперативной памяти. Энтузиазма это, понятное дело, не добавляло – становилось ясно, что о Windows 10 на этом устройстве придётся забыть, а опыт с нетбуком Lenovo S100 ясно давал понять, что Windows 7 Starter Edition будет для него самой мощной системой из современных. Под современной я понимаю систему, в которой пользователь может безболезненно работать, потому что под неё не так сложно найти нужный софт, да и окончательно поддержка «семёрки» ещё не завершена. И перспектива отдавать такой неторопливый ноутбук людям в повседневное пользование была не очень радужной. Да, S100 я таки отдал, но там была проверка концепции того, что мой проект жизнеспособен, а я не настолько криворук, чтобы не починить ноутбук с помощью готовых запчастей.

Но тут на помощь пришла ветка об апгрейде в конференциях overclockers.ru. В рекомендуемых процессорах максимальным там указан T9500, а это уже два ядра, 2.6 ГГц и 6 Мб L2-кэша – можно жить и работать. Но главным подарком стало то, что фактически GL960 может поддерживать 5 Гб оперативной памяти плашками по 1 Гб в первом слоте и 4 Гб во втором! Перспектива установить Windows 10, которая не будет стучаться в ограничения процессора и памяти стала реальной, и я решил побороться за агрегат.

T9500, Socket P

В сухом остатке к ремонту относилась покупка батареи, dvd-rom, клавиатуры, батарейки CMOS, а к апгрейду – установка нового процессора, 5 Гб оперативки и SSD диска на 256 Гб.

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И тут начались забавные сюрпризы. DVD-rom для этой модели не удалось найти вообще нигде. По одному из объявлений на Авито, где было указано, что он есть мне выставили счёт в 200 рублей (плюс пришлось заплатить 349 рублей за доставку) и прислали … два dvd-rom неизвестной работоспособности без лицевых планок и без крепёжных кронштейнов. Так они у меня дома и лежат теперь, на всякий случай. При этом уже пришли все запчасти из Китая, я докупил батарею, но злосчастный привод всё никак не находился. 

Два присланный привода без планок
Они же, вид спереди

В итоге я решил снова купить нерабочую версию, в которой точно будет dvd и заодно клавиатура, чтобы убить двух зайцев одним махом. И купил, причём по заверению продавца он был рабочий, но с перебитым шлейфом от матрицы к материнке (на самом деле там оказался отвал видеочипа, но от него мне достался dvd-rom, верхняя крышка с целым дисплеем, относительно свежая батарея и клавиатура). И вот тут уже просто сюр – докупил ещё один "нерабочий" образец, уже даже и не помню зачем, но в нём оказалась такая же живая материнка, верхняя крышка без матрицы, клавиатура и ... конечно же тоже отсутствовал dvd-rom. Зачем я докупил этот второй – до сих пор загадка, но так удачно сложилось, что из них из двух можно собрать ещё один рабочий ноутбук. Если найду dvd-rom =)) Как-нибудь потом. Собственно, фото запчастей и процесса сборки для статьи я с этого «гибрида» и отснял.

Небольшая сложность возникла с памятью на 4 Гб, так как это DDR2 и память довольно редкая, а значит и дорогая – Авито тут по цене сильно проигрывал китайцам, поэтому заказ я делал у них.

Рабочие моменты
Корпус собран
Верхняя крышка и дисплейй

Обложившись всеми этими корпусами, рамками, крышками и поддонами я выбрал самые на вид целые, новые и красивые и дособирал первый ноутбук, воткнув туда и T9500 и памяти сколько хотел, и SSD, да и завёл, подставив в качестве загрузчика флэшку с Windows 10. Что характерно – все устройства, включая встроенное видео определилось корректно и в диспетчере задач не обнаружилось ни одного неопознанного устройства. А поскольку у меня на тот момент закончились все известные мне лицензионные ключи, то активировал я её ключом, купленным онлайн за примерно 170 рублей. А на следующий день, когда система покрутилась на машинке почти сутки, подтянула и установила все какие надо обновления, снёс его туда же, куда и предыдущие три. Да и сфотографировал заодно, чтобы зафиксировать передачу в рабочем состоянии. Здесь я также решил отказаться от установки Open Office в пользу пакета Мой Офис, 

Ноутбук отдан новым владельцам
Контрольное включение

Интересный момент, не попавший в кадр, но на втором экземпляре я постараюсь этого не забыть - про оперативную память в BIOS. Там отображается ровно 1 гиг. И 384 Мб доступной видеопамяти. А вот Windows уже видит все 5 Гб и работает соответственно! Но первые вкладки CPU-Z и GPU-Z я-таки заснял:

CPU-Z
GPU-Z

 

 Во сколько же мне обошлись эти приключения?

Ноутбук    333,00 руб.

Процессор T9500    2 706,82 руб.

Блок питания    902,00 руб.

Корпус (3 шт.)    4 294,00 руб. - тут Остапа понесло, да

Жёсткий диск    1 370,13 руб. - курс стал ощутимо приятнее для покупок на Али

Оперативная память    3 062,58 руб. - DDR2 на 4Gb одной планкой, дорогая блин, несмотря на курс

Батарея    2 000,00 руб.

DVD-Rom    549,00 руб. - это те два с Авито, от злодеев

Windows 10    177,11 руб.

Итого: 15 394,64 руб.

Что-то мне подсказывает, что вокруг этой суммы и крутится средняя стоимость восстановления из полумёртвого состояния и я отношусь к этому двояко. С одной стороны - хочется это число уменьшить, не жертвуя максимально топовой для системы конфигурацией, с другой - приходится относиться к этому философски, кто-то вон блёсна и грузила фирменные для рыбалки за бешеные деньги покупает и ничего... А ведь мог и пропить.

P.S.

На сегодня это все ноутбуки, которые я гарантированно передал в Брюсов Помощь. Дома в работе находится ещё то ли шесть, то ли семь машин, но в таком же ежедневном режиме я свои истории писать уже не смогу - к каким-то едут запчасти, какие-то стали моими провалами в полном смысле этого слова, какие-то ещё я даже не смотрел толком. Пока же я убыл на дачу, и возможности отснять фото для следующих статей пока нет. Но я постараюсь тем не менее писать регулярно. Прежде всего - истории неудачных на данный момент восстановлений, главная из которых - Acer Aspire 5100.

Продолжение следует.


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