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Записки Космического Сантехника. Lenovo IdeaPad S100

Рассказ о первом опыте восстановления ноутбуков на примере Lenovo IdeaPad S100, проделанной работе и сделанных ошибках.
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Примерно в то же время, когда оформилось желание поучаствовать в помощи проекту Брюсов Помощь, коллега отдал мне свой старый нетбук Lenovo IdeaPad S100. Он-то и стал пилотным, можно сказать – экспериментальным проектом, который должен был подтвердить жизнеспособность моей идеи.

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Lenovo IdeaPad S100 – десятидюймовый нетбук на Intel Atom с двумя гигабайтами оперативной памяти и встроенным видео Intel GMA прямиком из 2012 года под управлением Windows 7 Starter Edition. Если я правильно помню, то подобные решения как раз были в то время на пике популярности и позиционировались как недорогой портативный компьютер для интернет-сёрфинга и работы с текстовыми документами. Их популярность быстро сошла на нет в силу того, что даже на момент выхода в них было мало всего. Мало производительности, мало памяти. Но сам форм-фактор оказался идеальным для людей, которые много времени проводят в командировках, поскольку нетбук помещался чуть не в карман рабочего комбинезона, экономил место и вес в единственном рюкзаке и позволял быстро набросать отчёт и проверить почту в гостинице.

Мне достался экземпляр белого цвета, служивший «школьной партой» от мира компьютеров для ребёнка коллеги. Как следствие – полностью разбитый корпус и петли, отлетевшие клавиши, вырванный разъём зарядного устройства (отлетел от материнской платы 4-х пиновый разъём, к которому крепится само гнездо от зарядки) и следы залития на материнке. При этом, что удивительно, аппарат работал. И чудо, что при этом экран остался целым.

Lenovo IdeaPad S100
с которого всё началось

Следы залития на материнской плате
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По большому счёту, это был мой первый опыт в восстановлении и от результатов моей работы зависела дальнейшая судьба проекта. В каком-то смысле мне очень повезло, потому что у Lenovo подробнейшие руководства по обслуживанию их техники выложены прямо на сайте и в них буквально до болтов показано, что в каком порядке делать, чтобы разобрать устройство и при этом его не сломать. Плюс, добрые люди давно записали и выложили процесс разборки на YouTube, что также оказалось очень кстати.

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Поскольку процессор у S100 распаян на плате, а максимальный объём памяти уже присутствовал, то единственным с точки зрения апгрейда решением была замена HDD на SSD диск. Также необходимо было заменить корпусные детали, купить новую клавиатуру, свежую батарею и подпаять новый разъём питания.

Корпусные части довольно быстро нашлись на Авито, но вот цвет нетбук сменил с белого на чёрный, других вариантов на тот момент не было, да и не уверен, что это как-то ухудшило его характеристики.

Процесс переноса в новый корпус

С разъёмом питания вышла досадная промашка – заказанные с Али экспресс 4-х пиновые разъёмы, которые припаиваются к материнской плате, я заказал не те, поэтому пришлось заказывать второй раз. Само гнездо для зарядки проблем не вызвало, его я сразу выбрал и заказал правильно. И когда всё приехало, то в ближайшем сервисе мне за 300 рублей и буквально пять минут времени подпаяли разъём к матплате.

Место на матплате, откуда отлетел разъём
Такой же разъём для подключения динамиков
4-х пиновые разъёмы (не те)
4-х пиновые разъёмы (правильные)

Гнездо для подключения зарядки

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В процессе разборки я умудрился повредить шлейф от матрицы к материнской плате, поэтому пришлось заказать и его, благо он оказался в наличии в магазине PartsDirect.

Шлейф матрицы, у которого я умудрился оторвать несколько тончайших проводков на одном из микро-разъёмов

Отдельного упоминания заслуживает клавиатура. Есть идеально подходящая по разъёму и форме для этого нетбука клавиатура, которая всем хороша кроме того, что она … не та. Различие в расположении клавиш и выполняемых ими функций. Вот такую "не ту" клавиатуру мне и прислал продавец одного известного маркетплейса, хотя на карточке товара в магазине была как раз изображена правильная. На фото собранного нетбука ниже установлена как раз "не та" версия, но мне её довольно оперативно заменили, так что здесь я ничего не потерял, жаль только не догадался сделать фото с правильной клавиатурой, но тогда ещё ни о каком блоге я не думал.

Почти финал - уже установлена родная Windows 7 Starter Edition, но клавиатура ещё "не та".

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Правильная клавиатура - обратите внимание на расположение клавиш Fn и всего верхнего ряда

При выборе SSD диска я руководствовался наилучшими отзывами и наибольшим числом заказов у продавцов на Али экспресс, поэтому выбрал следующего производителя.

Устанавливаемый SSD-диск (куплен по как сейчас кажется грабительскому курсу)

Ну а когда все запчасти всех магазинов были собраны (кроме клавиатуры, её доустановил чуть позже), то по инструкции от Lenovo я аккуратно, хоть и не с первого раза собрал нетбук и … выяснилось, что шедший в комплекте блок питания отчего-то отказывается с ним работать. В подпаянном разъёме ли дело или помер сам блок питания сказать сейчас затрудняюсь, но пришлось заказать новый, который подошёл и нетбук ожил.

Обрадованный тем, что всё заработало, а также тем, что теперь всю мощь устройства поможет раскрыть установленный SSD диск, я тут же поставил на него Windows 10. И сразу же удалил. Система оказалась для малыша слишком тяжеловесной, загружая процессор и память на все 146 возможных процентов даже в простое. Пришлось вернуть родную Windows 7 Starter Edition, благо наклейка с ключом была на месте, да и активация по телефону ещё работает.

Попытка в Windows 10 в ожидании правильной клавиатуры. К сожалению, не в этот раз. 

Здесь я бы хотел сделать небольшое отступление. На этот и все последующие ноутбуки я ставлю только лицензионные ОС. Принципиально. Никаких сборок, никаких активаторов.

После установки системы и небольших танцев с бубном по автоматическому её обновлению, на нетбук последовательно был установлен новый интернет-браузер, бесплатный Open Office, Discord и Skype. Как я упоминал выше, ничего сверхпроизводительного не требовалось, но набор базовых функций устройства для учёбы и работы у нового хозяина точно будет.

В таком вот виде я и принёс нетбук Дмитрию Юрьевичу, чтобы он мог отдать его тем, кому оно будет нужно, и чтобы предложить свою дальнейшую помощь.

Этот первый опыт наглядно показал на что нужно обратить внимание, позволил набить шишки и научил аккуратнее относиться к работе с запчастями, так как каждый неверный шаг – это лишние затраты. Посмотрим же, во сколько мне это обошлось:

Разъём 4-pin     230,60 руб.

Разъём питания             316,68 руб.

Пайка разъёма 4-pin    300,00 руб.

Шлейф матрицы            1 113,00 руб.

Корпусные детали        2 418,00 руб.

Батарея              2 100,00 руб.

Клавиатура       949,00 руб.

SSD        2 217,38 руб.

Блок питания   2 759,00 руб.

Итого: 12 403,66 руб.

Как показал дальнейший опыт и если бы я не делал ошибок, то стоимость восстановления была бы меньше как минимум на 25%, что всё равно довольно дорого для машины такого класса. С другой стороны, я точно уверен, что у него целый корпус, свежая батарея, клавиатура со всеми клавишами и главное – я добился обеих поставленных целей: 1). Нетбук передан в помощь нуждающимся 2). Устройству дана вторая жизнь и он не окончил своё существование на свалке.

Продолжение следует.

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