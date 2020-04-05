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Коронавирус продолжает распространяться по планете, мягко говоря, не лучшим образом влияя не только на обычных людей и их здоровье, но и на экономику с промышленностью. Ежедневно появляются новости о влиянии коронавируса COVID-19 на IT-индустрию, и в этом материале я расскажу о том, как пандемия сказалась на производителях электроники, полупроводниковых изделий и прочего «железа».

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А если вам лень читать столько теста, то вы можете узнать обо всём в этом ролике:

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С чего всё началось для нас

Лично меня коронавирус коснулся в середине в феврале, благо лишь косвенно. Именно тогда была отменена выставка MWC 2020. Её организаторы решили, что собирать в одно месте огромное количество людей со всего мира, а MWC обычно посещает более 100 тыс. человек, не лучшая затея, которая может привести к эпидемии. В результате в Барселоне прошло лишь несколько небольших мероприятий от Huawei, TCL и Лаборатории Касперского. За то у нас, журналистов, случился небольшой незапланированный отпуск.

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Вслед MWC начали отменяться, откладываться или переходить в онлайн-формат и другие выставки, конференции и презентации. Так конференция NVIDIA GTC была частично отменена, а частично перешла в онлайн-формат, а полностью в онлайн переехали конференции Apple WWDC и Microsoft Build, и некоторые другие мероприятия. К сожалению, полностью отменена игровая выставка E3 и конференция Google I/O. В свою очередь конференция GDC 2020 была перенесена на начало августа, а тайваньская выставка Computex 2020 должна теперь состояться в конце сентября.

Отмена и перенос выставок несут потери не только их организаторам, но и участникам. Выставки дают возможность показать свои продукты огромному количеству людей, и в первую очередь производители заинтересованы во внимании со стороны других компаний, а вовсе не со стороны журналистов. Выставки приносят множество контрактов и договорённостей о сотрудничестве, и без них компании не получают часть клиентов или партнёров.

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О влиянии на производство…

Но, конечно, отмена и перенос мероприятий пусть и вредит организаторам, посетителями, да и индустрии в целом, но всё же, на мой взгляд, это всё действительно оправдано. По крайней мере крупные мероприятия не будут способствовать распространению вируса. Да и так ли много людей рискнуло бы посещать их сейчас?

Пандемия коронавируса оказывает очень негативное влияние на производство и поставки электроники. Оно и понятно, пандемия началась в Китае, где производится основная масса электроники и её компонентов.

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Ещё в конце января стали появляться новости о приостановке работы различных заводов и фабрик по производству полупроводниковой продукции, различных электронных компонентов и потребительских устройств. Например, на время были закрыты заводы компании Foxconn, которая в том числе занимается сборкой iPhone и других смартфонов. Также приостановили работу некоторые фабрики Samsung, открытый недавно китайский завод Tesla и многие другие предприятия. Причём это производители не только готовых устройств, но и различных электронных компонентов для них, тех же полупроводников, резисторов, конденсаторов и т.д. Это вызвало нехватку даже базовых компонентов, и как следствие ещё большие трудности с производством потребительской и промышленной электроники.

Многие крупные компании, которые не имеют собственных производств, а пользуются услугами OEM-производителей, например, Apple, Microsoft, Google стали переносить заказы за пределы Китая. Это позволило в некоторой степени нивелировать закрытие китайских производств, однако полностью от трудностей всё же не избавило.

Всё дело в том, что существенные проблемы возникли и в цепочках поставок. Как известно, детали для производства электроники мало произвести, их надо ещё и доставить до сборочных линий. Проблемы с логистикой возникли в Китае из-за закрытия отдельных регионов. Позже были закрыты и внешние границы, в том числе и морские. В итоге даже работающим заводам и фабрикам в странах, не столь сильно затронутых коронавирусом как Китай, пришлось сокращать выпуск продукции, так как её попросту стало не из чего производить.

О проблемах в цепочках поставок заявили практически все крупные производители компьютеров, смартфонов и прочей потребительской электроники. Довольно ярким примером здесь является компании Apple, о значительных трудностях в поставках которой сообщалось неоднократно. Дошло до того, что компания на время была вынуждена ограничить продажи своих устройств, но на данный момент снова каждый желающий может купить столько iPhone или iPad, сколько ему вздумается. Кроме того, Apple отменила презентацию нового бюджетного iPhone, которая должна была состояться в конце марта. Компания решила не представлять смартфон, пока не будет уверена, что сможет его нормально производить и в полной мере удовлетворить спрос.



Ещё в нынешней ситуации компанию Apple подвела её политика производить примерно столько устройств, сколько продаётся. То есть у компании нет значительных складских запасов, а то, что было, довольно быстро раскупили, чтобы не скучать дома на карантине. Это стало ещё одной из причин для введения ограничений на количество продаваемых устройств в одни руки. К тому же, таким образом Apple противодействовала спекулянтам.

К счастью для производителей, на текущий момент основная волна коронавируса в Китае прошла и китайское правительство смягчает карантинные меры. Благодаря этому производства возобновляют свою работу и цепочки поставок начинают восстанавливаться. Например, недавно NVIDIA заявила, что до конца текущего квартала цепочки поставок восстановятся на 70–80 %. То есть, на полное восстановление потребуется куда больше времени, по оценкам аналитиков до 9 месяцев, но всё же ситуация налаживается.

Аналитики прогнозируют сокращение поставок практически всей потребительской электроники. Ожидается, что в первом квартале поставки телевизоров и мониторов сократились на 8,6 и 9,7 % соответственно. Более чем на 10 % просядут поставки смартфонов. А сильнее всего пострадают производители компьютеров, и, в частности, ноутбуков. По прогнозам аналитиков, за первый квартал их поставки уменьшаться более чем на 20 %. А судя по тому, как развивается ситуация, в начавшемся втором квартале ситуация может складываться ещё хуже.

Проблемы с производством и поставками сказались не только на текущих продуктах, но также они могут отразиться на ещё не вышедших устройствах. Например, на задержку процессоров Intel Comet Lake-S явно кроме прочего повлияла и ситуация с коронавирусом. Также эксперты опасаются, что Microsoft и Sony могут быть вынуждены отложить выпуск своих консолей нового поколения. Ну и самое страшное: из-за коронавируса Apple может не представить осенью новые iPhone 12! Как же мы без них?

…и спрос

Безусловно, коронавирус сильно повлиял не только на производство, но и на спрос. Причём, не обязательно пагубно. Некоторые категории потребительской электроники, наоборот, стали продаваться лучше, хотя в целом, конечно, рынок значительно сократился.

Коронавирус привёл к некоторому увеличению спроса на различного рода потребительские компьютеры. В феврале сообщалось, что в Китае ощутимо увеличился спрос на планшеты, которые, как известно, утратили свою былую популярность за последние годы. Также многие производители отметили увеличение продаж ноутбуков, компьютеров и рабочих станций, особенно после введения карантинных мер в Европе.

Объясняется это всё довольно просто: людям надо как-то себя развлекать сидя на карантине или в самоизоляции, и планшеты с компьютерами в домашних условиях подходят для этого куда лучше, нежели смартфоны. Кроме того, увеличению спроса очень способствовало то, что многие офисные служащие стали работать из дома, и им потребовались обзавестись ноутбуками, настольными компьютерами и даже рабочими станциями.

Однако у каждой медали есть две стороны, и для многих карантин обернулся вынужденным неоплачиваемым отпуском. То есть, многие люди не могут теперь позволить себе лишние расходы, так как неизвестно, как долго они будут оставаться без работы. Ничего сильно не изменилось лишь для людей вроде меня, имеющих постоянную удалённую работу. Я, можно сказать, все восемь лет своей профессиональной деятельности готовился к нынешней ситуации.

И ещё определённую роль в ситуации со спросом сыграло закрытие многих магазинов в Европе. Например, в Польше с середины марта закрыты розничные магазины электроники. Конечно, по-прежнему можно покупать онлайн, ещё и доставят прямо к вам домой, так что и карантин не нарушишь. Но всё же по-прежнему много людей предпочитают покупать технику и электронику в обычных розничных магазинах. И ещё в пример снова приведу Apple, которая ещё во время пика пандемии в Китае временно закрыла там местные розничные магазины, а позже сделала то же самое в других регионах. И на аналогичные меры сейчас идут многие компании.

Казалось бы, это должно привести к расцвету онлайн-торговли. Однако и здесь всё оказалось не так-то просто. Та же Amazon в Европе стала выполнять заказы лишь на предметы первой необходимости. Связано это, во-первых, с увеличением количества заказов, а во-вторых, с тем, что страны Евросоюза стали закрывать свои границы, что привело к логистическим проблемам. В итоге, вслед за переходом пандемии из Китая на Запад, туда же перешли и все те же проблемы, разве что в несколько иных сферах.

В итоге, вслед за кратковременным увеличением спроса, скорее всего, наступит значительный спад. Здесь скажется и уменьшение покупательской способности большого количества людей, и сокращения производства, и как следствие уменьшение поставок. К тому же, назревает большой мировой финансовый кризис, что также не будет способствовать продажам техники и электроники.

Коронавирус убивает не только людей

Но, конечно, отмена выставок и конференции — это не самый большой удар по индустрии. Оказалось, что коронавирус может быть смертелен не только для людей, но и для некоторых компаний.

Например, компания OneWeb ещё в середине марта объявила о запуске новой партии спутников для всемирного Интернета, а на днях объявила о своём банкротстве. Пандемия коронавируса привела к срыву переговоров с инвесторами, которые в нынешних реалиях отказались от планов по финансированию OneWeb.

В итоге у компании осталось много долгов, а мы так и не увидим в ближайшее время всемирный спутниковый Интернет. На момент закрытия компании, на околоземную орбиту было выведено 74 спутника OneWeb, а также велись работы по созданию наземной инфраструктуры. Будем надеяться, что кто-то купит данный бизнес, и дело OneWeb продолжит жить.

Ещё неоднократно появлялись сообщения, что из-за эпидемии коронавируса могут обанкротиться фактически все авиакомпании в мире. Это и не удивительно, ведь сейчас практически никто не летает и из соображений безопасности, и из-за закрытия границ и сообщения между странами. Некоторые мелкие авиакомпании, например, британская Flybe, уже заявила о своём банкротстве.

Очень сильно страдают от коронавируса различные стартапы и компании, оказывающие услуги населению. Например, приложение ClassPass, которое позволяет посещать различные фитнес-клубы по подписке, буквально за 10 дней утратило 95 % дохода после закрытия многих фитнес-клубов и тренажёрных залов по всему миру. Или стартап Wonderschool, который через приложение помогает найти временную няню или ясли для детей, заявил о потере половины доходов.

Консалтинговая компания Sherwood Partners из Кремниевой долины, которая занимается реструктуризацией неудачных стартапов, отмечает, что за последние недели получает в три-четыре раза больше обращений, нежели когда-либо раньше. «Выживает наиболее приспособленный», гласит главное правило естественного отбора, и пандемия коронавируса ускорила этот отбор среди стартапов.

По данным The New York Times, всего за несколько недель более 50 стартапов сократили или уволили примерно 6000 сотрудников. И на подобные меры идут не только небольшие компании. Например, сервис аренды электрических самокатов Bird уволила треть своих сотрудников буквально за несколько минут через сервис для онлайн-конференций Zoom. В свою очередь сервис краткосрочной аренды жилья Airbnb, ранее оценённый в $31 млрд, пока что прекратил нанимать новых сотрудников и приостановил маркетинговую компанию на $800 млн.

Но, как и всегда, для некоторых кризис оказывается во благо. Речь идёт о компаниях, работающих в таких областях как телемедицина, онлайн-обучение, удалённая работа, и конечно же курьерские службы по доставке еды и других товаров. Спрос на их услуги сейчас высок как никогда прежде, и в обозримом будущем явно не будет уменьшаться. Курьеры вообще сейчас стали сродни супергероям, ведь они мужественно продолжают поддерживать комфортное существование в самоизоляции. Также высок спрос на различные онлайн-развлечения, вроде игр, потоковых видеосервисов и других.

Кроме того, нынешняя ситуация вдохновила некоторых на создание особых гаджетов, так или иначе помогающих в условиях пандемии. Например, был создан «умный» браслет Immutouch, который должен помочь пользователю избавиться от привычки трогать своё лицо. Устройство с помощью акселерометра определяет, когда пользователь подносит руку к лицу, и начинает вибрировать.

Другая компания создала «гигиенический крючок», который позволит открывать двери, не прикасаясь к ним. На самом деле сейчас многие компании стали адаптировать свои существующие продукты, или создавать новые для активной или пассивной борьбы с пандемией коронавируса. И не менее важно, что многие компании перепрофилируют часть своих производственных мощностей под производство таких нужных сейчас вещей, как антисептики, медицинские маски и различные медицинское оборудование, вроде аппаратов искусственной вентиляции лёгких.

В заключение

Пандемия коронавируса хоть и завершилась в Китае, но, к сожалению, перекинулась практически на весь остальной мир. Пока что не ясно, как долго это всё продлится, и когда получится остановить эту болезнь. Главное помнить, что, как и все эпидемии в прошлом, эта также когда-то закончится.

К сожалению, последствия от наступающего мирового финансового кризиса мы будем долго ощущать и после победы над коронавирусом. Радует, что всё это временно, и как всегда, человечество со всем справится, постепенно восстановится и экономика, и IT-индустрия, в частности. Но явно мир уже не станет таким же, каким был до появления коронавируса. Станет ли в итоге лучше или хуже? Время покажет.

А пока что хотелось бы пожелать нашим читателям крепкого здоровья. Почаще мойте руки и поменьше высовывайтесь из дома. Тем самым вы действительно помогаете в борьбе с распространением этой заразы.