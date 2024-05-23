На конференции Build компания Microsoft представила ПК Copilot+, которые интегрируют возможности искусственного интеллекта в их компьютеры.

На этой неделе на конференции Build компания Microsoft (MSFT) анонсировала ПК Copilot+, которые предназначены для интеграции возможностей искусственного интеллекта в ее компьютеры. Аналитик по программному обеспечению RBC Capital Markets Риши Джалурия (Rishi Jaluria) и руководитель отдела исследований искусственного интеллекта и программного обеспечения Macquarie в США Фредерик Хавемейер (Frederick Havemeyer) присоединились к Market Domination, чтобы обсудить последнюю инициативу компании в области ИИ.

"Ожидается, что появление этих ПК с искусственным интеллектом значительно повысит доступность генеративного ИИ для работников сферы знаний", - заявил Джалурия. Он отметил, что пользователи смогут использовать малые и средние языковые модели локально, что расширит возможности применения ИИ для общих целей. Что касается больших языковых моделей, Хавемейер отметил: "Очевидно, что генеративные модели ИИ, особенно большие языковые модели, будут становиться все более актуальными для потребителей. Как продемонстрировал ChatGPT, при наличии соответствующего интерфейса и платформы эта технология, вероятно, со временем получит широкое распространение".