Xbox и Meta* создают свои собственные тематические квесты, но Horizon OS внедряют все больше крупных компаний.

Компания Meta*, возглавляемая Марком Цукербергом, объявила о разработке собственной операционной системы Horizon OS. Эта разработка является частью более широкого видения метавселенной Meta* и означает переход компании от прежнего фокуса на гарнитурах Meta* Quest 3.

Horizon OS - это экосистема виртуальной реальности (VR), похожая на Android. Она позволяет другим производителям гарнитур внедрять фреймворк Meta* в свои устройства. Существующая на гарнитурах Quest операционная система, основанная на Android, включает в себя рынок приложений, известный как Meta* Quest Store. С появлением Horizon OS большее количество разработчиков оборудования сможет создавать свои собственные Quest-подобные устройства. Магазин Meta* Quest Store будет переименован в Horizon Store, чтобы соответствовать новой операционной системе.

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Meta подтвердила, что игровой бренд Asus, ROG, и Lenovo, которая ранее совместно разрабатывала Oculus Rift S, разрабатывают новые VR-гарнитуры, в которых будет использоваться Horizon OS. Эти гарнитуры будут построены на базе процессоров Snapdragon XR2 Gen 2 от Qualcomm. Кроме того, ожидается, что сотрудничество Xbox и Meta* приведет к появлению нового продукта Quest. Этот ряд событий позволяет говорить о многообещающем будущем технологии виртуальной реальности.

*Meta признана экстремистской компанией на территории России