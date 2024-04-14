В связи с закрытием воздушного пространства в ряде стран Ближнего Востока, в субботу были отменены и перенаправлены рейсы из-за запуска Ираном беспилотников в сторону Израиля





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Из-за закрытия воздушного пространства на Ближнем Востоке в субботу были приостановлены и перенаправлены рейсы в связи с запуском Ираном беспилотников в сторону Израиля.

Авиакомпания United Airlines, которая в начале прошлого месяца восстановила рейсы в Тель-Авив после приостановки из-за атак ХАМАС в октябре, в субботу отменила рейс из Ньюарка в Тель-Авив в связи с закрытием воздушного пространства Израиля. По сообщениям государственных иорданских СМИ "Аль-Мамлака", закрыто также воздушное пространство Иордании и Ирака.

Авиакомпания United Airlines выпустила заявление, в котором говорится о том, что она внимательно следит за ситуацией и намерена принимать решения относительно предстоящих рейсов с учетом безопасности своих клиентов и экипажей. Следует отметить, что United Airlines - единственная американская авиакомпания, восстановившая рейсы в Израиль с октября. Delta запланировала возобновление полетов в Тель-Авив на 7 июня, в то время как American Airlines еще не возобновила рейсы в Израиль.

Кроме того, United Airlines отменила рейс из международного аэропорта Вашингтон-Даллес в Амман (Иордания) в субботу вечером, сославшись на беспорядки на Ближнем Востоке. Рейс Ньюарк-Дубай в воскресенье также был отменен United Airlines. Сроки возобновления полетов остаются неопределенными.

Некоторые рейсы обходили значительные участки воздушного пространства Ближнего Востока, что привело к задержкам, как сообщила авиакомпания Swiss International Airlines. А Flightradar24, сайт отслеживания полетов, сообщил о задержках нескольких рейсов, направлявшихся в Тель-Авив и Амман в субботу.

Также сообщалось об отмене запланированных на воскресенье рейсов. Израильская авиакомпания El Al отменила более 20 рейсов, запланированных на воскресенье. Два рейса El Al, направлявшиеся в Израиль из Таиланда, были перенаправлены в Бангкок. Авиакомпания рекомендовала пассажирам воздержаться от поездок в аэропорт до дальнейшего уведомления.

Авиакомпания Emirates отменила рейс Дубай-Амман, запланированный на воскресенье. Авиакомпания Air France отменила рейс в Израиль в воскресенье, а British Airways отменила два рейса в Тель-Авив в воскресенье и рейс в Амман. Авиакомпания Lufthansa также отменила рейс в Израиль.