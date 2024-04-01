Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Doss
Гендиректор Google DeepMind считает, что огромное финансирование ИИ ведет к ажиотажу и мошенничеству
Британский пионер ИИ говорит, что миллиарды долларов, вливаемые в стартапы, заслоняют научный прогресс в этой области

реклама

Приток капитала в сферу искусственного интеллекта привел к шумихе, подобной той, что наблюдается в криптовалютном секторе, которая затмевает значительные научные достижения, как заявил сэр Демис Хассабис, сооснователь DeepMind.

Генеральный директор исследовательского подразделения Google по ИИ заявил Financial Times, что значительные инвестиции в стартапы и продукты генеративного ИИ привели к большому количеству шумихи, которая потенциально может привести к обману, подобно другим секторам, где наблюдалась шумиха, таким как криптовалюты.

реклама

К сожалению, эта шумиха распространилась и на сектор ИИ, заслонив собой исключительные научные исследования. Несмотря на это, Хассабис считает, что трансформационный потенциал ИИ недостаточно признан, и в то же время на него возлагаются нереалистичные надежды.

Появление чатбота ChatGPT от OpenAI в ноябре 2022 года вызвало всплеск интереса инвесторов, а стартапы, стремящиеся разработать и внедрить генеративный ИИ, получили венчурное финансирование.

По данным аналитической компании CB Insights, в прошлом году венчурные фирмы инвестировали 42,5 миллиарда долларов в 2500 раундов финансирования ИИ-стартапов.

Инвесторы на публичных рынках также проявляют повышенный интерес к ведущим технологическим компаниям, включая Microsoft, Alphabet и Nvidia, которые находятся в авангарде революции ИИ. Этот интерес способствовал тому, что мировые фондовые рынки продемонстрировали самые высокие показатели первого квартала за последние пять лет.

Однако регулирующие органы начали тщательно проверять компании на предмет необоснованных заявлений, связанных с ИИ. Гэри Генслер, председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам США, в декабре предостерег от подобной практики.

Несмотря на ложную шумиху вокруг ИИ, Хассабис, который недавно был посвящен в рыцари за вклад в науку, по-прежнему считает, что ИИ - одно из самых революционных изобретений в истории человечества.

Он заявил, что мы только начинаем осознавать потенциал ИИ, и ожидает значительного прогресса в ближайшее десятилетие. Он считает, что мы стоим на пороге новой эры научных открытий, сродни эпохе Возрождения.

В качестве доказательства потенциала ИИ для ускорения научных исследований Хассабис привел модель AlphaFold компании DeepMind, представленную в 2021 году. AlphaFold помогла предсказать структуру 200 миллионов белков, и в настоящее время ею пользуются более миллиона биологов по всему миру. DeepMind также использует ИИ для ускорения исследований в различных областях, включая открытие и доставку лекарств, материаловедение, математику, прогнозирование погоды и технологии ядерного синтеза. Целью Хассабиса неизменно является использование ИИ в качестве важнейшего научного инструмента.

Компания DeepMind, основанная в Лондоне в 2010 году, ставит перед собой цель разработать "искусственный интеллект общего назначения", который сможет сравниться со всеми когнитивными способностями человека. Хотя некоторые исследователи полагают, что до создания искусственного интеллекта еще несколько десятилетий, если он вообще достижим, Хассабис считает, что для его реализации необходимо совершить еще несколько критических прорывов. Он заявил, что вероятность того, что это произойдет в ближайшее десятилетие, составляет 50 %, и эти сроки остаются неизменными с момента основания DeepMind.

Учитывая потенциальную мощь AGI, Хассабис выступает за научный подход к его разработке, в отличие от хакерского подхода, который предпочитает Силиконовая долина, из-за его значительных последствий.

#искусственный интеллект #мошеничество #ажиотаж #дэмис хассабис
+
Написать комментарий (0)
Microsoft анонсировала новую систему безопасности для фильтрации лживых и выдуманных ответов ИИ
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

На Западе оценили запасы бронетехники российских вооруженных сил
14
Intel может снова выпустить процессоры Raptor Lake Refresh в серии Core 200 следующего поколения
+
Стали известны некоторые нововведения предстоящей HyperOS 2 компании Xiaomi
+
Business Insider: ВС РФ стала достигать целей благодаря планирующим бомбам
+
Xiaomi объявила о новых устройствах, которые получат обновление HyperOS
1
PUBG Mobile получит режим 120 кадров в секунду в следующем обновлении
+
Япония и Евросоюз развернут сотрудничество в сфере материалов для выпуска электромобилей и передовых чипов
+
Forbes: Украина готовится к массовым поставкам боеприпасов и ремонтирует артиллерию
3
Samsung Galaxy S24 Ultra имеет задержку затвора камеры
+
Мозговой имплант впервые преобразовал мысли человека в текст
+
Исследователи в 4,5 млн раз увеличили скорость передачи данных по оптоволокну
1
Илон Маск: Чем дольше будет идти конфликт, тем больше территорий перейдёт России
1
Российская Fesco активно замещает Maersk на отечественном и мировом логистическом рынке
2
The Telegraph: Украина массово производит муляжи техники, чтобы Россия била по ложным целям
2
POCO F6 получит чипсет Snapdragon 8s Gen 3 и зарядку мощностью 90 Вт
+
Pantum заняла более 50% рынка принтеров после ухода HP
6
Google: телефоны с моделями искусственного интеллекта будут занимать много памяти
2
Кличко заявил, что Украина не пойдёт на территориальные уступки ради мира
6
Huawei выпустит смартфон с тройной складной конструкцией
+
Майк Тайсон начал продавать жевательные мармеладные конфеты с каннабисом в виде большого уха
+

Популярные статьи

На каких видеокартах майнеры в 2024 добывают криптовалюту, и почему инвестиции слишком рискованны
17
Как пополнить Steam и Epic Games из России в 2024 году
25
Ровесник Большого взрыва объект GHZ2 может быть прародителем самой массивной галактики во Вселенной
2
Что не так с видеокартами AMD, и почему высокая производительность не помогает нормальным продажам
193
9 слишком дорогих и горячих процессоров, которые не стоит покупать в игровой ПК в 2024 году
63
Итоги гоночного уик-энда 30-31 марта
+
Тестирование незадушенной лимитами 7900ХТХ
118
Франция может не успеть подготовить Париж к Олимпиаде-2024
1
Экосистемы Apple, Samsung, Google, Huawei, Xiaomi - ищем лучшую, часть 1
2
Сказ о том, как я перехожу с ADSL в 2024 году
23

Сейчас обсуждают

Mr. Night
23:56
И правильно делают. Нам многому нужно поучиться у мусульман, в частности тому, что женщина должна быть покорной и слушаться мужа.
В России прорабатывается вопрос снятия с «Талибана» статуса террористической организации — МИД РФ
Фусн
23:54
Ну да а вот:
Тестирование незадушенной лимитами 7900ХТХ
Легенда
23:52
смотри какая графа. завидуй
Что не так с видеокартами AMD, и почему высокая производительность не помогает нормальным продажам
ev_rus
23:51
Ну это все лишь ради интереса. Уж побольше то денежек можно в наше время на системный блок заработать.
Собираем ПК за 10К - мой личный опыт
ev_rus
23:45
Фср? У тебя либо перешарп, либо зернистость. Тектуры уже на каком скрине по счету смотрю слишком матовые, упрощены, как картон. Что на Амд не так? Не красиво же. У Легенды на НВ текстуры более глянцев...
Собираем ПК за 10К - мой личный опыт
Китя
23:45
4090 как раз при таких настройках столько и выдает.
Что не так с видеокартами AMD, и почему высокая производительность не помогает нормальным продажам
Легенда
23:44
твоя амуде срет жестко. только мышкой не крути, слайд шоу будет
Что не так с видеокартами AMD, и почему высокая производительность не помогает нормальным продажам
Китя
23:42
Хоть знаешь какие это настройки это пути лучей и натив на таких настройках не одна карта не тянет только посмотреть в лужу.
Что не так с видеокартами AMD, и почему высокая производительность не помогает нормальным продажам
УдалЁн
23:42
Спасибо за пояснение. А то уже не первый месяц поражаюсь откуда столько дебилов в комментах. Вон тот же "Китя" с айкю ниже температуры тела.
Что не так с видеокартами AMD, и почему высокая производительность не помогает нормальным продажам
Легенда
23:37
26 фпс... ммммм каеф. в лагах гамаешь амукальщик? твоя амудя говорит ВЫРУБАЙ!!!! ПОБАЛОВАЛСЯ И ХВАТИТ. ОСТАВЬ ЭТО ПАЦАНАМ НА нв
Что не так с видеокартами AMD, и почему высокая производительность не помогает нормальным продажам
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем