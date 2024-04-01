Британский пионер ИИ говорит, что миллиарды долларов, вливаемые в стартапы, заслоняют научный прогресс в этой области

Приток капитала в сферу искусственного интеллекта привел к шумихе, подобной той, что наблюдается в криптовалютном секторе, которая затмевает значительные научные достижения, как заявил сэр Демис Хассабис, сооснователь DeepMind.

Генеральный директор исследовательского подразделения Google по ИИ заявил Financial Times, что значительные инвестиции в стартапы и продукты генеративного ИИ привели к большому количеству шумихи, которая потенциально может привести к обману, подобно другим секторам, где наблюдалась шумиха, таким как криптовалюты.

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К сожалению, эта шумиха распространилась и на сектор ИИ, заслонив собой исключительные научные исследования. Несмотря на это, Хассабис считает, что трансформационный потенциал ИИ недостаточно признан, и в то же время на него возлагаются нереалистичные надежды.

Появление чатбота ChatGPT от OpenAI в ноябре 2022 года вызвало всплеск интереса инвесторов, а стартапы, стремящиеся разработать и внедрить генеративный ИИ, получили венчурное финансирование.

По данным аналитической компании CB Insights, в прошлом году венчурные фирмы инвестировали 42,5 миллиарда долларов в 2500 раундов финансирования ИИ-стартапов.

Инвесторы на публичных рынках также проявляют повышенный интерес к ведущим технологическим компаниям, включая Microsoft, Alphabet и Nvidia, которые находятся в авангарде революции ИИ. Этот интерес способствовал тому, что мировые фондовые рынки продемонстрировали самые высокие показатели первого квартала за последние пять лет.

Однако регулирующие органы начали тщательно проверять компании на предмет необоснованных заявлений, связанных с ИИ. Гэри Генслер, председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам США, в декабре предостерег от подобной практики.

Несмотря на ложную шумиху вокруг ИИ, Хассабис, который недавно был посвящен в рыцари за вклад в науку, по-прежнему считает, что ИИ - одно из самых революционных изобретений в истории человечества.

Он заявил, что мы только начинаем осознавать потенциал ИИ, и ожидает значительного прогресса в ближайшее десятилетие. Он считает, что мы стоим на пороге новой эры научных открытий, сродни эпохе Возрождения.

В качестве доказательства потенциала ИИ для ускорения научных исследований Хассабис привел модель AlphaFold компании DeepMind, представленную в 2021 году. AlphaFold помогла предсказать структуру 200 миллионов белков, и в настоящее время ею пользуются более миллиона биологов по всему миру. DeepMind также использует ИИ для ускорения исследований в различных областях, включая открытие и доставку лекарств, материаловедение, математику, прогнозирование погоды и технологии ядерного синтеза. Целью Хассабиса неизменно является использование ИИ в качестве важнейшего научного инструмента.

Компания DeepMind, основанная в Лондоне в 2010 году, ставит перед собой цель разработать "искусственный интеллект общего назначения", который сможет сравниться со всеми когнитивными способностями человека. Хотя некоторые исследователи полагают, что до создания искусственного интеллекта еще несколько десятилетий, если он вообще достижим, Хассабис считает, что для его реализации необходимо совершить еще несколько критических прорывов. Он заявил, что вероятность того, что это произойдет в ближайшее десятилетие, составляет 50 %, и эти сроки остаются неизменными с момента основания DeepMind.

Учитывая потенциальную мощь AGI, Хассабис выступает за научный подход к его разработке, в отличие от хакерского подхода, который предпочитает Силиконовая долина, из-за его значительных последствий.