В четверг вулкан на юго-западе Исландии извергся в третий раз с декабря. Это событие привело к эвакуации спа-центра Blue Lagoon, главной туристической достопримечательности страны.

Извержение началось примерно в 06:00 по Гринвичу вдоль трещины длиной почти в две мили, расположенной к северо-востоку от горы Сундхнукур, как сообщило Исландское метеорологическое управление. Место извержения расположено примерно в 2,5 милях к северо-востоку от Гриндавика, прибрежного города с населением 3800 человек, который был эвакуирован до более раннего извержения 18 декабря.



По данным метеорологического управления, лава текла на запад и не представляла непосредственной опасности для Гриндавика или крупной электростанции в окрестностях. Представители гражданской обороны сообщили, что маловероятно, что кто-либо находился в городе во время извержения.

Видир Рейниссон, глава гражданской обороны Исландии, сообщил исландской национальной телекомпании RUV, что во время извержения в городе не было известных людей. Термальный спа-центр Blue Lagoon, расположенный неподалеку, был закрыт в начале извержения, и все гости были благополучно эвакуированы. Впоследствии поток дымящейся лавы пересек дорогу, прилегающую к спа-центру.

Ранее на этой неделе метеорологическое управление Исландии выпустило предупреждение о возможном извержении после наблюдения за накоплением магмы под землей в течение последних трех недель. С пятницы в этом районе произошли сотни незначительных землетрясений, кульминацией которых стал период интенсивной сейсмической активности примерно за 30 минут до извержения.