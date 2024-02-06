Король Карл III столкнулся с раком, приостановил часть обязанностей, но остается активным в государственных делах

Королю Великобритании Карлу III была диагностирована форма рака, согласно официальному объявлению Букингемского дворца в понедельник. Этот диагноз был поставлен после его недавнего посещения больницы для проведения процедуры, связанной с увеличением предстательной железы.

Конкретный тип рака не разглашается, но было подтверждено, что это не рак предстательной железы. Король приступил к регулярному лечению, и его медицинская команда посоветовала ему временно отказаться от государственных обязанностей.

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Несмотря на это, король Карл III продолжит заниматься государственными делами и официальной бумажной работой в течение всего периода своего лечения. Он провел три ночи в лондонской клинике во время своей недавней процедуры, и, как сообщалось, после этого был в добром здравии.

Короля впервые увидели публично после его лечения в воскресенье, когда он присутствовал на церковной службе в Сандрингеме, Норфолк, в сопровождении королевы Камиллы. Он вернулся из Сандрингема в понедельник утром, чтобы начать амбулаторное лечение в Лондоне.

Букингемский дворец выразил благодарность короля своей медицинской бригаде за их оперативное вмешательство, ставшее возможным благодаря недавней процедуре в больнице. Король по-прежнему с оптимизмом смотрит на свое лечение и ожидает возобновления полноценной работы на государственной службе при первой же возможности.

Решение раскрыть свой диагноз было принято самим королем с намерением предотвратить спекуляции и потенциально помочь общественному пониманию рака.

Метод, с помощью которого рак был обнаружен во время лечения короля от увеличенной простаты, остается неясным. Доктор Джонатан Райнер, медицинский аналитик CNN, предположил, что он, возможно, был выявлен во время рутинных тестов, часто проводимых при поступлении пациентов в больницу.