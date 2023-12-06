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99 интересных деталей из трейлера GTA 6

Наконец-то вышел долгожданный трейлер Grand Theft Auto 6, где за 90 секунд авторы представляют жизнь наполненного преступниками и интригами города Вайс Сити
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Был выпущен дебютный трейлер Grand Theft Auto 6, дающий 90-секундное представление о сеттинге игры в Вайс-Сити. Трейлер предлагает множество сцен, которые намекают на повествование игры и окружающую среду.

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1 - Начальная сцена трейлера изображает закат во Флориде, напоминающий тизерный твит Rockstar. Визуальный ряд включает дикую природу птиц и пальмы.

2 - На переднем плане изображена дорога с разнообразным движением, включая грузовики, внедорожники, лодки и мотоциклы, на которой изображен пивной бренд Patriot, который был представлен в Grand Theft Auto 4.

3 - Видна удаленная мачта вещания, похожая на телебашню WTVY. Это сооружение отмечено как самая высокая точка Флориды, потенциально доступная для бейсджампинга в игре.

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4 - Центральное внимание смещается на сторожевые вышки пенитенциарного учреждения. На последующих кадрах видны заграждения из колючей проволоки, указывающие на заключение главной героини, Люсии.

5 - Графика демонстрирует высокий уровень детализации, что видно по текстуре волос Люсии и световым эффектам.

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6 - Дополнительная деталь наблюдается в сцене со Стефани, сотрудницей исправительного учреждения Леонида, на шнурке которой видно название учреждения, а на тюремной форме Люсии - инициалы LDC.

7 - Обмен диалогами между Стефани и Лючией подразумевает, что открытие игры может быть связано с преступлением Лючии и последующим заключением в LDC. Рекламные материалы предполагают, что сюжетная линия продолжится после выхода на испытательный срок, о чем свидетельствует электронная бирка на лодыжке Лючии.

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8 - An вид океана с высоты птичьего полета подчеркивает продвинутые водные эффекты и морскую флору и фауну, включая дельфинов и акулу.

9 - Ракурс камеры переходит к многолюдному пляжу, возможно, представляющему Вашингтон или Оушен-Бич из GTA Vice City.

10 - В трейлере показан вертолет Maverick, намекающий на появление транспортного средства в Vice City и его значение в предстоящей игре.

11 - В небе виден самолет Dodo, ранее показанный в фильме Vice City Dildo Dodo mission.

12 - На самолете вывешен баннер "Nine1Nine Vice City", спектакля в ночном клубе E11ELEVEN в Майами.

13 - Архитектурный дизайн вдоль береговой линии отражает стиль Майами, при этом некоторые сооружения являются цифровыми копиями реальных зданий, таких как кондоминиумы 500 Brickell.

14 - Трейлер переносит в сельскую местность, напоминающую Флоридские Эверглейдс, указывая на разнообразную карту, включающую различные виды транспорта, такие как воздушные лодки.

15 - Изображенные водно-болотные угодья богаты дикой природой, включая фламинго и крокодилов, на фоне детализированной растительности, похожей на протоку в Red Dead Redemption 2.

16 - Сцена на пляже демонстрирует передовую технологию моделирования толпы с множеством уникальных действий персонажей.

17 - Также присутствуют собачьи персонажи, что повышает реалистичность игры.

18 - Вертолет Sea Sparrow, который может садиться на воду, - еще один элемент, возвращающийся из оригинального Vice City.

19 - Показаны зонтики от солнца "Вайс Бич", что наводит на мысль о переосмысленной версии локации из оригинальной игры, похожей на Южный пляж Майами.

20 - ‘Bayfront Heights’ представлен как потенциальная внутриигровая недвижимость, которую, возможно, можно приобрести в GTA 6 Online.

21 - Видно, как мимо "Порт Вайс Сити" проносятся лодки с логотипом из ПВХ, отсылающим к открытию Miami Vice Майкла Манна.

22 - На пришвартованном грузовом судне отмечено наличие грузовых контейнеров от Bilgeco и Jetsam, известных судоходных компаний из GTA 5.

23 - Главная героиня, Люсия, изображена участвующей в мероприятиях на шоссе Вайс-Сити, намекая на роль социальных сетей в игре.

24 - Дорожные знаки указывают на такие локации, как округ Келли, аэропорт VCI и Каталонский бульвар, расширяя географию игры за пределы Вайс-Сити.

25 - Небоскреб с характерным дизайном, вероятно, вдохновленный кондоминиумом Atlantis в Майами, является частью городского пейзажа.

26 - Район с ярким уличным искусством и индивидуальными транспортными средствами может представлять собой переосмысленную версию района Винвуд в Майами, известного своими фресками и разнообразной культурой.

27 - Представленные автомобили предлагают широкий спектр вариантов кастомизации, включая увеличенные колесные диски, модифицированные подвески и отличительную окраску.

28 - Среди транспортных средств есть мотоцикл, напоминающий Nagasaki Carbon RS, ранее эксклюзивный для коллекционного издания GTA 5, теперь изображенный в новой цветовой гамме.

29 - Включение стриптиз-клуба, о чем свидетельствует разбросанная по сцене валюта и рекламная вывеска, является повторяющимся элементом в серии GTA, хотя и отличается от клуба Pole Position, показанного в оригинальном Vice City.

30 - Товары, отсылающие к реальной группе и перечисляющие места гастролей из предыдущих игр GTA, намекают на потенциальную внутриигровую музыку или культурные отсылки.

31 - Персонаж, носящий темно-синюю бандану, может свидетельствовать о возвращении определенных банд из оригинального Вайс-Сити, на что указывает стиль банданы.

32 - Вид города с высоты птичьего полета очень напоминает остров Бискейн, включая такие специфические детали, как пункты взимания платы за проезд, демонстрирующие внимание игры к географической точности.

33 - Наличие теннисного корта подразумевает включение в игру дополнительных развлекательных мероприятий.

34 - Воссоздание культового променада из оригинального Вайс-Сити, дополненное отелем с видом на океан и классическим автомобилем, вызывает ностальгию у давних поклонников.

35 - Также представлен отель Boardwalk, вдохновленный отелем Colony в Майами.

36 - Флаги, представляющие Перу и Гаити, украшают отель, отражая разнообразие культурных влияний в Вайс-Сити.

37 - Демонстрируются различные высокопроизводительные транспортные средства, в том числе модели, напоминающие культовые спортивные автомобили, что говорит о богатом выборе внутриигровых транспортных средств.

38 - Персонаж с игуаной на плече является примером уникальных личностей, с которыми игроки могут столкнуться в игре.

39 - Внешний вид ночного клуба соответствует традициям серии и может указывать на возможности управления недвижимостью в игре.

40 - Вид на Флорида-Кис с высоты птичьего полета расширяет рамки игры, указывая на возможности исследования за пределами городской среды.

41 - Справа примыкает мост, который, по-видимому, либо заброшен, либо находится в процессе строительства. Предполагается, что это место будет служить декорацией для трюков на автомобилях.

42 - Вверху экрана на видном месте изображен дирижабль, повторяющийся элемент в GTA с высоты птичьего полета. Этот конкретный дирижабль создан по образцу дирижабля Fat Albert, известного своей слежкой за Флорида-Кис с 1978 года для борьбы с незаконным оборотом наркотиков.

43 - Сцена переходит к собранию на крыше, демонстрируя впечатляющую демонстрацию технологии рендеринга волос Rockstar с динамикой волос, имитирующей реалистичное движение. Личность человека окончательно не установлена, но вполне возможно, что это персонаж Люсии, несмотря на расхождения в чертах лица и прическе, которые можно было бы изменить при посещении стилиста.

44 - Если бы этим человеком была Люсия, это означало бы значительное повышение ее финансового статуса, о чем свидетельствует ее купальник, украшенный логотипом Sessanta Nove, модного бренда высокого класса, представленного в GTA 5.

45 - В Вайс-Сити теперь появился знак, напоминающий голливудский, стратегически расположенный для приветствия входящих посетителей, а на заднем плане видна башня управления воздушным движением аэропорта VCI.

46 - Трейлер включает в себя многочисленные виньетки из социальных сетей. Интеграция этих элементов в повествование и игровой процесс еще предстоит прояснить. Однако очевидно, что Rockstar намерена высмеять культуру влиятельных лиц и поверхностных онлайн-взаимодействий. Примером может служить аккаунт "Dad Bod Squad", на котором изображен пожилой человек в сопровождении значительно более молодых женщин, с подписью, отсылающей к концепции сладких папиков.

47 - Наличие кнопки "подписаться" в золотой оправе подразумевает, что контентом, возможно, делились на Snapmatic, пародии на Instagram во вселенной GTA, которая отличалась золотым брендингом в GTA 5.

48 - Обновление в социальных сетях от POACH (Защита животных и контролируемая охота) иллюстрирует проблемы, с которыми сталкивается дикая природа Флориды даже в городских условиях. Это одна из нескольких сцен, которые проводят параллели с ситуациями из реальной жизни.

49 - Ожидается, что автомобильная культура будет играть центральную роль в GTA 6. Свидетельством этого является собрание, изображенное с двух ракурсов: вид сверху на транспортное средство, выполняющее маневр "пончик", и клип в социальных сетях, показывающий людей, танцующих на крыше автомобиля.

50 - Секундная запись с камеры наблюдения на автозаправочной станции не только запечатлевает аллигатора в неожиданном месте, но и подчеркивает замысловатый дизайн игрового интерьера. Интерьер круглосуточного магазина тщательно проработан, от полок с товарами до отдела пекарни и киоска с лотерейными билетами, что отражает внимание к деталям, присущее внешнему оформлению.

51 - На кадрах с камеры наблюдения видно, что, по-видимому, сотрудники правоохранительных органов под прикрытием силой проникают в квартиру. Сбоку виден знак, предупреждающий о собаке, с изображением, напоминающим Чопа из GTA 5.

52/53 - Отмечается возвращение Arrow Gasoline из GTA Online, но особенно поражает изображение погодных явлений. Штат Флорида известен своими быстрыми изменениями погоды, и визуальные эффекты отражают надвигающийся шторм.

54 - Аккаунт в социальной сети "PlanetLeonidaMan" отвечает за распространение отснятого материала. Леонида представляет собой эквивалент Флориды в GTA, а "Человек Леонида" - это игра на интернет-меме "Человек из Флориды", который подчеркивает эксцентричное поведение жителей штата. В качестве примера можно привести кадры, на которых полураздетый мужчина скрывается от правоохранительных органов.

55 - Полицейский на месте происшествия идентифицирован как сотрудник департамента шерифа округа Леонард, на что указывает патрульная машина слева. Более ранние упоминания округа Келли предполагают, что карта для GTA 6 будет охватывать несколько округов в дополнение к Вайс-Сити.

56 - Последующий видеофрагмент, представленный GeneralCustardCannon, ссылается на концепцию "Человека Леонида", освещая сценарий, в котором неуместный жест используется в качестве извинения за некачественное вождение. Этот инцидент зафиксирован и распространен на Snapmatic и других платформах социальных сетей во вселенной GTA.

57 - Предлагаются дополнительные случаи нетрадиционного поведения в Леониде, включая полицейский рекламный щит, указывающий на розыск человека, занимающегося предосудительной деятельностью. Это подразумевает целый ряд социальных проблем в Вайс-Сити.

58 - Правоохранительным органам рекомендуется проявлять осторожность при преследовании вышеупомянутого лица. Замечена футболка с надписью “Мы отвечаем ударом на удар в Леониде”, потенциально намекающая на присутствие аллигаторов.

59 - Указатели направлений указывают на различные локации, такие как аэропорт VCI, округ Келли, Порт ВК и Ключи, которые были показаны в предыдущих видеороликах. Связи между этими локациями остаются нераскрытыми до тех пор, пока не будет показана полная карта игры. Кроме того, знак, обозначающий пляжи Вайс-Сити, подразумевает включение нескольких пляжных зон из первоначального Вайс-Сити.

60 - Грузовик изображен с характерной зеленой блестящей отделкой, приписываемой Vice Vinyl, согласно наклейке на транспортном средстве. Это говорит о том, что виниловые покрытия могут быть важным аспектом кастомизации транспортного средства в GTA 6, предлагая более широкий спектр эстетических возможностей, помимо традиционной окраски. Еще одна наклейка для Rideout Customs намекает на потенциальные компании, предоставляющие услуги по кастомизации.

61 - Человек замечен в красной бандане, возможно, отсылающей к фракции из оригинального Vice City, известной похожей одеждой.

62 - Модель персонажа пожилого мужчины, минимально одетого и занимающегося садоводством, демонстрирует продвинутый уровень детализации, включенный в GTA 6, включая реалистичные текстуры кожи, такие как загар. Этот персонаж также служит еще одним воплощением образа "человека из Флориды’.

63 - Сатирическое изображение южного штата в игре включает персонажей, называемых "Триллбилли", участвующих в гонках по бездорожью, как видно из ролика в социальных сетях из ‘Грязевого клуба’.

64 - Кадр с грузовиком-монстром "Освободитель" появляется на сцене в сопровождении зрителя, одетого в товары, связанные с автомобилем.

65 - В клипе изображена женщина с двумя молотками, напоминающая о реальном инциденте, который привлек внимание вирусных сетей. Эта ссылка включена в повествование игры.

66 - Отснятый материал идентифицирован как видео в реальном времени, что предполагает возможность доступа к потокам социальных сетей в реальном времени в игре, чтобы отслеживать текущие события.

67 - Персонаж изображен с бутылкой пива Cerveza Barracho, вымышленного напитка из серии GTA, который пародирует реальный бренд.

68 - Рекламный щит высмеивает американскую фармацевтическую промышленность рекламой ‘Ангстипана", продукта, который, как утверждается, облегчает эмоциональный стресс, сопровождаемый предостережением относительно его использования.

69 - Вывеска близлежащего торгового центра знакомит с новыми вымышленными брендами во вселенной GTA, такими как Callus, Scala и Alpha.

70 - Игра демонстрирует достижения в области технологий с детальным отображением валюты, что продемонстрировано персонажем Лючией, держащей стопку индивидуально детализированных долларовых купюр.

71 - Weazel News, сатирическое представление Fox News в игре Grand Theft Auto (GTA), сообщило в 10:34 об инциденте, связанном с опрокидыванием транспортного средства после того, как водитель сбежал из ресторана, не заплатив.

72 - Трансляция переходит на испаноязычный новостной канал Mega Noticias, в котором показан фрагмент о человеке, похожем на флоридского джокера, известного своими многочисленными арестами. Татуировки персонажа, напоминающие изображение Джокера Джаредом Лето в “Отряде самоубийц”, особенно татуировка "Impentinent" на лбу, сыграли важную роль в его идентификации правоохранительными органами.

73 - В заголовке новостей говорится “Признание, написанное чернилами”, ссылаясь на роль татуировок на шее человека в его задержании полицией.

74 - На заднем плане новостного фрагмента изображена большая эмблема, напоминающая значок полиции Флориды, с текстом, ссылающимся на округ Вайс-Дейл, что указывает на обширное географическое окружение игры.

75 - Кадры представляют то, что может быть бандой мотоциклистов, потенциально одной из фракций, с которыми будет взаимодействовать персонаж Люсия.

76 - Weazel News показывает мотоциклистов, передвигающихся по городским улицам с высоты птичьего полета. Это может указывать на улучшение повествования в игре, включающее телевизионные новостные репортажи, отражающие внутриигровые события.

77 - В клипе от High Rollerz показан человек, одетый в футболку “Righteous Slaughter”, намек на игру во вселенной GTA. Подзаголовок “Blood Ops” на футболке намекает на возможное продолжение внутриигровой франшизы, параллельное серии Call of Duty: Black Ops.

78 - Грузовик, украшенный наклейкой “Sound 4 Sound” и загруженный аудиооборудованием, намекает на новые радиостанции в Вайс-Сити.

79 - На зеленом автомобиле есть наклейка “Поднято таможней Ride Out”, предлагающая варианты настройки автомобиля.

80 - Уличный знак указывает направление на Уэнинг Сэндс, вероятно, другой прибрежный район на карте игры.

81-86 - Люсия и ее сообщник, лица которых скрыты банданами, изображены готовящимися к преступной деятельности. На сцене представлены узнаваемые бренды GTA, такие как eCola, светлое пиво Benedict, CervezaCervezo Barracha, пиво Logger и чипсы Phat. Также появляется бренд Pißwasser, представляющий безалкогольный вариант.

87 - Показано местоположение местного оружейного магазина Pawn & Gun, расположенного в Порт-Геллхорне. Остается неясным, является ли это единичным заведением или частью сети, с возможностью обнаружения других магазинов, таких как Ammunation, в другом месте.

88 - Лючия и ее напарник ездят на автомобиле модели Tulip, впервые увиденном в GTA Online, с различными наклейками на бампере, значение которых еще предстоит раскрыть.

89 - Повествование дает представление об отношениях Люсии и ее партнера, намекая на потенциальное предательство, повторяющуюся тему в повествованиях Rockstar Games.

90 - Дальнейшие кадры дают более четкое представление о Люсии и ее партнере в обстановке мотеля, предполагая романтическую связь между ними. Они обмениваются обещаниями взаимного доверия, элементом повествования, который может предвещать будущие события в соответствии с повторяющимися темами в названиях Rockstar Games.

91 - Личность партнера Люсии остается нераскрытой; однако передовая технология рендеринга волос, используемая Rockstar Games, очевидна в изображении волос на его груди.

92 - Показано, как пара входит в торговое заведение с намерением совершить кражу, идентифицированное как винный магазин дяди Джека по вывескам на витринах.

93 - В уведомлении в магазине дяди Джека прямо говорится об отказе принимать валюту, хранящуюся в нижнем белье, в качестве формы оплаты.

94 - В рекламных материалах, размещенных на сайте, рекламируется предмет с надписью “Достоинство” по номинальной цене 99 центов.

95 - Видна наклейка с надписью “Petty Forever”, которая служит данью уважения треку Тома Петти, представленному в рекламных материалах игры.

96 - Выбор “Love is a Long Road” Тома Петти для трейлера, предположительно, обусловлен его тематической релевантностью сюжетной линии игры, указывающей на сложную одиссею Люсии и ее партнера.

97 - Трек “Love is a Long Road”, популяризированный в 1989 году, перекликается с ностальгической атмосферой Вайс-Сити, действие которой происходило в 1980-х годах. Кроме того, еще одна песня Тома Петти, “Runnin’ Down A Dream”, включена в саундтрек к GTA: San Andreas.

98 - Ожидаемый срок выхода игры установлен на 2025 год. В то время как более ранние ожидания, возможно, были связаны с более ранним релизом, это объявление устанавливает четкие сроки и предупреждает о потенциальных задержках.

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99 - Дополнительная информация, не представленная в трейлере, но переданная в пресс-релизе, указывает на то, что GTA 6 будет доступна на платформах PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Первоначальная стратегия выпуска сосредоточена на доступности консоли, без каких-либо непосредственных подробностей относительно версии для ПК, хотя ожидается, что она появится в следующем году, основываясь на исторических моделях выпуска.

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