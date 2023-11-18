Президент Либерии Джордж Веа признал поражение на выборах в пользу оппозиционера Джозефа Боакаи, обеспечив мирную передачу власти и сигнализируя о демократическом развитии в стране после обвинений в коррупции

Действующий президент Либерии Джордж Веа признал свое поражение на выборах лидеру оппозиции Джозефу Боакаи, что ознаменовало конец президентства, столкнувшегося с обвинениями в коррупции. Это признание помогает обеспечить мирную передачу власти в Либерии, стране, которая ранее испытывала политическую нестабильность.

78-летний Джозеф Боакаи, занимавший пост вице-президента и потерпевший поражение от Веа на выборах 2017 года, набрал 50,9% голосов, превысив 49,1% оппонента, как сообщила избирательная комиссия страны. Большинство голосов было подсчитано. Этот результат контрастирует с выборами 2017 года, на которых Веа, известный мировой футбольный деятель, победил с 62% голосов. Однако срок его пребывания на этом посту ознаменовался отсутствием прогресса в решении проблем бедности, безработицы, отсутствия продовольственной безопасности и неадекватного электроснабжения.

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Веа объявил о своей уступке по национальному радио, заявив, что он поздравил избранного президента Джозефа Боакаи с его победой и призвал других принять результаты выборов.

Это событие способствует второй демократической передаче власти в Либерии более чем за семьдесят лет, причем первая произошла шесть лет назад, когда Веа вступил в должность.

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Заявление Веа особенно примечательно, учитывая недавнюю политическую нестабильность в Западной и Центральной Африке, где за последние три года произошло восемь военных переворотов. Это привело к снижению доверия к демократическим выборам в регионе. Более того, когда выборы все-таки проводятся, они часто омрачаются обвинениями в мошенничестве и юридическими спорами по поводу результатов.