Во время своего четырехдневного государственного визита в Кению король Чарльз выразил глубокое сожаление по поводу зверств, которым подверглись кенийцы во время своей борьбы за независимость от британского колониального правления. Однако он не принес полных извинений, которых требовали выжившие и местные правозащитные группы, добивающиеся возмещения ущерба от британского правительства.

Король Чарльз признал непростительные акты насилия, совершенные против кенийцев во время их борьбы за независимость и суверенитет. Он заявил, что эти прошлые проступки являются источником огромной печали и сожаления.

Требования о прямых извинениях и одобрении репараций за злоупотребления колониальной эпохи, включая пытки, убийства и экспроприацию земель, были выдвинуты многими гражданами бывших британских колоний, включая лидеров кенийского народа нанди. Большая часть экспроприированных земель все еще находится под британским контролем.

По оценкам Кенийской комиссии по правам человека (KHRC), примерно 90 000 кенийцев были убиты или искалечены, а 160 000 были задержаны во время восстания Мау-Мау в центральной Кении в 1952-1960 годах.

В 2013 году Британия выразила сожаление по поводу этих злоупотреблений и согласилась на мировое соглашение в размере 20 миллионов фунтов стерлингов (24 миллиона долларов).

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Президент Уильям Руто поблагодарил короля Чарльза за его готовность противостоять неприятной правде об их общей истории.