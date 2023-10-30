Apple разослала подарочные коробки на тему Хэллоуина избранной группе влиятельных людей в преддверии предстоящего мероприятия компании, посвященного Mac “Scary Fast”, запланированного на вечер понедельника.

Подарочные коробки содержат пару наушников AirPods Max, кепку Apple и ассортимент “сладких и жутковатых” закусок и напитков. Влиятельный человек Ламарр Уилсон поделился, что в коробках также есть приглашение присоединиться к вечеринке онлайн-просмотра вечером 30 октября. Приглашение предполагает, что AirPods Max обеспечат захватывающий опыт прослушивания во время мероприятия.

Предположения указывают на то, что мероприятие в первую очередь будет посвящено Mac, и ожидается, что несколько компьютеров Mac в линейке будут обновлены новыми высокопроизводительными чипами M3, включая 24-дюймовый iMac и 14-дюймовый и 16-дюймовый MacBook Pro.

Однако из-за необычного времени проведения мероприятия в 17:00 по тихоокеанскому времени и текущей неопределенности, связанной с модельным рядом Mac, это мероприятие считается одной из самых загадочных недавних рекламных акций Apple, потенциально указывающей на некоторые неожиданные сюрпризы.

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Apple намерена провести прямую трансляцию мероприятия 30 октября на своем веб-сайте YouTube и через приложение Apple TV. Для тех, кто не сможет посмотреть трансляцию в прямом эфире, полная информация о мероприятии будет предоставлена на MacRumors.com и твиттер-аккаунт MacRumorsLive.