Apple рассылает подарочные коробки с AirPods Max и закусками "Sweet and Spooky"
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Apple разослала подарочные коробки на тему Хэллоуина избранной группе влиятельных людей в преддверии предстоящего мероприятия компании, посвященного Mac “Scary Fast”, запланированного на вечер понедельника.
Подарочные коробки содержат пару наушников AirPods Max, кепку Apple и ассортимент “сладких и жутковатых” закусок и напитков. Влиятельный человек Ламарр Уилсон поделился, что в коробках также есть приглашение присоединиться к вечеринке онлайн-просмотра вечером 30 октября. Приглашение предполагает, что AirPods Max обеспечат захватывающий опыт прослушивания во время мероприятия.
Предположения указывают на то, что мероприятие в первую очередь будет посвящено Mac, и ожидается, что несколько компьютеров Mac в линейке будут обновлены новыми высокопроизводительными чипами M3, включая 24-дюймовый iMac и 14-дюймовый и 16-дюймовый MacBook Pro.
Однако из-за необычного времени проведения мероприятия в 17:00 по тихоокеанскому времени и текущей неопределенности, связанной с модельным рядом Mac, это мероприятие считается одной из самых загадочных недавних рекламных акций Apple, потенциально указывающей на некоторые неожиданные сюрпризы.
Apple намерена провести прямую трансляцию мероприятия 30 октября на своем веб-сайте YouTube и через приложение Apple TV. Для тех, кто не сможет посмотреть трансляцию в прямом эфире, полная информация о мероприятии будет предоставлена на MacRumors.com и твиттер-аккаунт MacRumorsLive.
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