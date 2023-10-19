В Израиле разрешили доставку гуманитарной помощи в сектор Газа после взрыва в больнице, но проблемы с контрольно-пропускным пунктом затрудняют процесс

Израиль объявил в среду, что разрешит Египту доставить некоторую гуманитарную помощь в сектор Газа, что немного ослабит 10-дневную блокаду территории. Палестинцы оказались в тяжелом положении после мощного взрыва в городской больнице Газы, унесшего жизни сотен людей во вторник и истощившего запасы продовольствия и воды.



Решение было принято после просьбы президента США Джо Байдена, который находился с визитом в Израиле, сообщает канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаньяху. В нем говорилось, что Израиль “не будет препятствовать” поставкам продовольствия, воды или медикаментов до тех пор, пока они предназначены для гражданского населения на юге сектора Газа и не доходят до боевиков ХАМАС. В заявлении не упоминалось топливо, которое срочно необходимо.

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Пока неясно, когда начнет прибывать помощь. На контрольно-пропускном пункте Рафах, единственном соединении Газы с Египтом, грузовики с гуманитарной помощью уже несколько дней ожидают въезда. Но пропускная способность объекта ограничена, и Египет утверждает, что он был поврежден в результате израильских авиаударов.

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Заявление Израиля прозвучало на фоне широкого возмущения в связи со взрывом в больнице аль-Ахли во вторник вечером, а также в тот момент, когда Байден начал свой визит в Израиль в попытке избежать более масштабного конфликта в регионе.