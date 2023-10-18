Израильский глава Совета национальной безопасности Цахи Ханегби заявил, что США вмешаются в конфликт, если Иран и "Хезболла" поддержат ХАМАС. Он отметил, что предупреждения президента Байдена и развертывание военных групп подтверждают поддержку США Израилю. Высказывается надежда на предотвращение широкомасштабного конфликта

Глава Совета национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби заявил во вторник, что США вмешаются в конфликт между Израилем и ХАМАСОМ, если Иран и "Хезболла" присоединятся к борьбе на стороне ХАМАСА.



Ханегби выступил по телевидению и сослался на заявление президента Байдена, который предостерег Иран и "Хезболлу" не вмешиваться в военные действия и перемещение авианосных ударных групп ВМС США в Восточное Средиземноморье.



Он сказал, что Байден посылает четкий сигнал противникам Израиля о том, что они столкнутся с вмешательством США, если попытаются напасть на израильских гражданских лиц.





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Министерство обороны США в понедельник отдало приказы о готовности к развертыванию 2000 военнослужащих, но заявило, что на данный момент не было принято никаких решений о развертывании каких-либо сил. Высокопоставленные чиновники подчеркнули, что эти американские военнослужащие будут выполнять консультативные функции и оказывать медицинскую поддержку израильским силам.



Байден планирует посетить регион, поскольку он и другие мировые лидеры пытаются предотвратить перерастание войны в более широкий региональный конфликт.



“Израиль не будет одинок. ...Силы США находятся здесь, и они готовы”, - сказал он, не вдаваясь в дальнейшие подробности, сообщает Reuters.