Этот обзор увидел свет благодаря очередной раздаче от XPG блогерам Overclockers.ru. Два года назад меня уже выбирали для участия в аналогичном проекте. Вот и сейчас предложили протестировать комплект Lancer Blade. Могу лишь предположить, что дело в DDR5 и том, что далеко не у всех блогеров система ее поддерживает.

Так или иначе, я постарался не подвести сайт и производителя и сделать качественный обзор. На такой хороший продукт это несложно.

Оперативная память поставляется в блистере с яркой маркировкой – сразу понятно, что перед тобой. Тем более, что и сами модули памяти сквозь прозрачный пластик отлично видно.

XPG Lancer Blade бывает черного и белого цветов. Когда-нибудь я соберу систему в белом корпусе на белой материнской плате, с белой видеокартой, а также белыми блоком питания и кулером. Но пока протестирую белую память в системе более привычной темной цветовой гаммы.

Достаем память:

Обычные низкопрофильные модули с алюминиевыми теплорассеивателями по бокам и пластиковым рассеивателем сверху – но уже не тепла, а света RGB-подсветки.

Охлаждение сидит на синих термолипучках, демонтаж пластин в домашних условиях не предусмотрен. Я тоже ломать память не стал.

А сразу же заменил ею свой подуставший уже Kingston DDR5-4800. Для снятия и установки пришлось демонтировать один из вентиляторов процессорного кулера:

После возвращения вентилятора на место подсветка выглядит уже не так эффектно, хотя и все равно зальет светом весь корпус внутри. А при использовании нормальной системы жидкостного охлаждения и вовсе предстанет во всей красе.

Тестирование

Изначально память запускается на 4800 МГц, чтобы получить заветные 6000, нужно активировать в BIOS профиль XMP. А в случае материнских плат ASUS полный профиль обычно скрывается под пунктом XMP II.

Задержки 30–40–40 при напряжении 1.35В – это отличные показатели.

Тесты производительности:

Разгон

У меня давно уже не новая платформа Intel 12-го поколения, поэтому на высокие результаты разгона я изначально не рассчитывал. И при штатном напряжении 1.35В память отказалась стартовать даже на 6600МГц. А при 6400МГц загружала ОС, но не проходила простейшие тесты.

Однако при повышении VDD и VDDQ до 1.435В, результаты изменились в лучшую сторону.

Частота 6800 МГц при тех же задержках 30–40–40 – это какой-никакой, но успех. При этом нагрев модулей остался на невысоком уровне, а система сохраняла полную стабильность. Повышать напряжение выше 1.45В я не хотел. А 1.45В не дали даже стабильность на 7000 МГц с более высокими задержками. Поэтому режим 6800–30–40–40 в данном случае можно считать оптимальным. А более тонкий подбор напряжения позволил установить, что стабильность в таком режиме сохраняется при 1.42В. Его я в итоге и оставил.

Результаты тестов немного, но выросли. Хотя в реальных задачах, как и всегда в современном разгоне, разницу увидеть будет сложно.

Резюмируя, остается лишь написать очевидное: память мне очень понравилась. XPG делает качественные продукты для игроков и не только. И с комплектом DDR5 Lancer Blade производитель снова не подвел. Память круто выглядит, обладает отличной совместимостью, низкопрофильная и очень слабо греется, а производительности достаточно даже в стоке. При этом ее при желании еще можно неплохо разогнать. И, что немаловажно, по цене XPG Lancer Blade располагается ближе к нижней границе для комплектов с такими характеристиками. Т.е. можно получить настоящий качественный брендовый продукт за небольшие деньги.