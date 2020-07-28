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Быстро садится батарея на планшете - причины и способы решения проблемы

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Планшеты сегодня, несмотря на увеличение размера смартфонов, ничуть не потеряли актуальности — функционально они во всем превосходят смартфоны. Более того, они по-прежнему на пике популярности среди людей, много времени проводящих в дороге. На них можно делать буквально все то же самое, что и на смартфоне, и даже больше. 

Чтение книг, прослушивание музыки, комфортный просмотр фильмов и удобное управление в играх для больших дисплеев — далеко не полный спектр возможностей планшетов. А если подключить к нему внешнюю клавиатуру, то можно будет еще и удобно печатать большие объемы текста, а также с комфортом общаться в соцсетях. Единственный недостаток заключается в том, что в дороге нужно как-то подзаряжать этот девайс.

как продлить срок службы батареи планшета

Можно ли заряжать планшет во время работы?

В теории во время зарядки планшетом пользоваться не мешает вообще ничего. Тем не менее, на практике все не так просто. Если пользоваться девайсом, подключенным к блоку питания, то может произойти как минимум две неприятности. Первая проблема в том, что можно повредить коннектор зарядки или разъем на планшете. Вторая же проблема заключается в том, что аккумулятор гораздо быстрее придет к состоянию понижения максимальной энергоемкости из-за длинных циклов перезарядки.

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можно ли заряжать аккумулятор планшета во время работы

Почему увеличивается длина циклов перезарядки?

Это происходит по причине того, что в качестве полного цикла перезарядки учитывается полная зарядка до 100%. Значит, если аккумулятор будет заряжаться, при этом постоянно тратя заряд, один цикл зарядки будет увеличен до размера двух или трех, но этого не будет заметно при диагностике. Соответственно, энергоемкость упадет гораздо раньше, если использовать подключенный к зарядке планшет. Так что делать этого не рекомендуется. 

Как выяснить количество циклов зарядки?

Чтобы узнать, сколько циклов прошло с момента первой подзарядки батареи, достаточно установить на приложение Battery Life или ему подобные. Они отображают информацию из инженерного меню планшета, а также проводят полную диагностику. В числе прочего, будет указано состояние батареи на основе всех данных, текущий уровень заряда, максимально допустимый уровень заряда и количество полных циклов зарядки-разрядки.

статистика использования аккумулятора планшета

Когда нужно менять батарею?

В среднем срок службы аккумулятора составляет 2 года, но запас энергоемкости примерно каждые 400-500 циклов разрядки и зарядки снижается на 15-20%. В случае, если заряжать устройство неправильно, это число только сокращается. Если диагностика показала число, примерно близкое к тому, чтобы энергоемкость девайса снизилась, то уже можно задумываться над тем, чтобы заменить аккумулятор.

Как выбрать батарею на замену?

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Подбирать аккумулятор для планшета на замену неисправному не так сложно, как кажется. Вы можете, например, посетить сайт Parts Plus, где выбрать аккумулятор на планшет, подходящий для вашей модели девайса. Для этого вам необходимо узнать модель планшета или заводской код (парт-номер) аккумулятора. Это значительно увеличит вероятность найти оригинальный аккумулятор на замену старому.

Если приобрести “родную” батарею нет возможности, то можно подобрать аналог. Но выбирать его нужно надежного производителя, не обращая внимания на noname-аналоги. Чтобы не ошибиться и взять для замены качественный аккумулятор, лучше всего посетить крупные интернет-магазины с запчастями. В Parts Plus, например, качественные альтернативы фирменным батареям представлены в широком ассортименте.

Как поменять аккумулятор в планшете?

Замена АКБ в планшете — не самое простое занятие, даже при наличии навыков. Это связано с тем, что батарея встроена в корпус и для облегчения девайса используются сегментированные батареи. И ее не так-то просто снять, даже если удалось вскрыть заднюю крышку девайса. 

АКБ необходимо снимать аккуратно, чтобы не порвать шлейф, особенно если элементы питания приклеены к корпусу. То же касается и установки, которую необходимо проводить максимально осторожно. И если нет уверенности в том, что получится сделать это самостоятельно, то лучше обратиться в надежный сервисный центр.

самостоятельная замена батареи на планшете

Как выбрать Power Bank для планшета?

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Как уже упоминалось ранее, планшет в дороге нужно каким-то образом заряжать. И одним из самых простых способов это сделать, особенно если придется провести время в отрыве от цивилизации — использовать Power Bank или внешний аккумулятор. Это идеальный источник питания, особенно учитывая, что его энергоемкость может быть в 3-4 раза выше, чем у самого планшета, а значит именно на столько зарядок его хватит. 

Поэтому при выборе Power Bank для долгих поездок необходимо ориентироваться в первую очередь на этот показатель. Энергоемкость измеряется в миллиампер-часах и необходимо, чтобы внешний аккумулятор был способен отдать как минимум 20000 мА/ч. Также необходимо обратить внимание на модели с контроллером отдачи заряда или несколькими портами с разной силой тока (A), чтобы не навредить планшету и эффективно его зарядить. 

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