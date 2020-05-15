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Топ 3 процессоров от AMD в 2020 году

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Core i9 10900 приехал в Ситилинк
Ryzen 4000 серии в Ситилинке
Рухнула цена на 6 ядерник i5 9500 перед выходом 10хх
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48Gb RTX 8000 - предложение дня, смотри цену
8 ядерник i7 9700 сливают дешевле 4 ядерника i7 7700
MSI и 2 другие 2080 Ti упали в цене на порядок

Так уж сложилась судьба, большее количество времени проведенного за ПК я провел, пользуясь железом компании AMD. Я ничего не имею против Intel и Nvidia, по меньшей мере потому-что их продукция ничуть не хуже, а чаще - даже лучше. В своей истории AMD большинство времени провела как догоняющая компания, редко были просветы, когда инженеры "красных" придумывали что-то более продвинутое, нежели их заядлые соперники. Сейчас в в процессорном сегменте они наконец-то смогли навязать хоть какую то борьбу "синему" гиганту.

Статистика продаж говорит сама за себя:

В то же время битва графических технологий практически обречена, если в среднем и низшем ценовом сегменте AMD еще способны потягаться с Nvidia, то в топ дивизионе им делать нечего. Найдутся те, кто скажет: "В процессорном поприще AMD давно слила Intel!" Не совсем. Ситуация изменилась. Изменилась настолько, что в штаб квартире Intel назревает очевидная паника. Муки с переходом на новый техпроцесс, возня и топтание на одном месте явно не пошли синим на пользу. Красные выпустили замечательную линейку, представленную в нескольких поколениях процессоров. Мы отобрали лучшие решения для Вас, дабы избавить Вас от мук выбора. Ненужно смотреть сотни гайдов, рынков и прочего. Лучшие, народные процессоры по соотношению цена/качество будут представлены ниже:

  1. AMD Ryzen 5 1600 с индексом AF, стоимостью 8799 в магазине DNS.
    Данный процессор абсолютно не уступает более дорогому собрату Ryzen 2600 и по сути является его клоном. Лучший выбор!

  2. AMD Ryzen 5 3500x, стоимостью 11299 рублей в магазине DNS.
    Да, он "кастрирован", отключение SMT даст свои плоды ввиду меньшей производительности в рендеринге популярных программ типа линейки всеми известной Adobe, но в играх производительность абсолютно не пострадает. Даже наоборот - где-то приобретет! Заслуженное второе место.

  3. AMD Ryzen 7 2700, стоимостью 14799 рублей, в том же магазине DNS.
    Прекрасный выбор за свои деньги! Счастье для любителей порендерить на досуге и не только. Лучший восьмиядерник за свои деньги, 8 ядер, 16 потоков. По моему - лучше на рынке точно не найти. Однозначно, выгрызает себе третье место!

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Надеюсь Вам понравилась наша подборка, для Вас мы стараемся представлять материал наиболее сжатым, ведь в 21 веке времени у всех не так уж и много. Спасибо!

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