Без разъёма для наушников, но с отсеком для карт памяти

Компания Kyocera известна своей линейкой защищённых смартфонов Duraforce, среди прочих продуктов. Пополнением этого семейства устройств становится Duraforce Pro 3.

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Как и положено таким смартфонам, он обладает рейтингом IP68, сертификацией MIL-STD-810H, даже сертификатом HazLoc, позволяющим использовать устройство в опасных средах. Для повышения долговечности у экрана OLED размером 5,38 дюйма с частотой 60 Гц и разрешением Full HD применяются бамперы по углам.

Аппарат содержит три программируемые кнопки, обладает съёмным аккумулятором и позволяет устанавливать карты памяти microSD объёмом до 1 ТБ. Процессор здесь достаточно скромный Snapdragon 7 Gen 1, объём оперативной памяти 6 Гб, хранилище 128 ГБ, ёмкость аккумулятора 4270 мАч, беспроводная зарядка мощностью 8,1 Вт. Сзади три камеры с основной 64 Мп, сверхширокоугольной 16 Мп и макро 2 Мп. Разрешение передней камеры составляет 8 Мп.

Среди других характеристик можно назвать Android 13, стандарт связи Bluetooth 5.2, стереодинамики, сканер отпечатков пальцев сбоку и Wi-Fi 6E.

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В США рекомендуемая стоимость устройства равна $900. Аппарат предлагается только в чёрном цветовом варианте, пишет Androidauthority.