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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Kyocera построит в Японии новое предприятие по выпуску керамических компонентов для полупроводниковой отрасли
С расчётом на дальнейший рост спроса.
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Известная российским потребителям преимущественно своей оргтехникой японская компания Kyocera контролирует до 80% рынка керамических компонентов для полупроводниковой отрасли, как уточняет Nikkei Asian Review. Эти компоненты используются как в упаковке чипов, так и при производстве оборудования для выпуска самих чипов. В отличие от металлических деталей, керамические позволяют выдерживать более высокие температуры без нежелательного линейного расширения и не подвергаются коррозии.

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Источник изображения: Kyocera

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Как сообщается, Kyocera собирается в течение шести лет потратить $470 млн на строительство нового предприятия по производству промышленной керамики в японской префектуре Нагасаки. Строительство предприятия завершится к апрелю 2026 года, а в строй оно будет введено в 2027 году. Для Kyocera это будет первое с 2005 года предприятие, построенное в Японии. По замыслу руководства компании, дополнительные производственные мощности могут потребоваться в связи с тенденцией к росту спроса на керамические компоненты в полупроводниковой отрасли.

#полупроводники #япония #производство #kyocera
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