Криптовалюта XRP не будет считаться ценной бумагой

В четверг технологическая компания Ripple Labs выиграла дело в окружном суде США в Южном округе Нью-Йорка. Судья вынесла вердикт в пользу компании в рамках возбуждённого Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) ещё в 2020 году дела. Итогом этого решения является то, что токен Ripple (XRP) не был признан ценной бумагой.

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SEC добивалась запрета на выпуск токена XRP на том основании, что это ценная бумага, которой требуется дополнительное регулирование. Естественно, разработчиков токена и криптовалютное сообщество в целом это утверждение не устраивало. Получив положительное решение суда, XRP подорожал на четверть, с $0,45 до $0,61 В настоящее время эта криптовалюта занимает пятое место по капитализации.

Дело рассматривали с декабря 2020 года. Тогда SEC подала в суд на Ripple и двух её руководителей, Брэда Гарлингхауса и Криса Ларсена. Их обвиняли в предложении не зарегистрированных ценных бумаг.

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Держатели криптовалют могут рассчитывать, что после этой новости вырастет курс не только XRP, но и остальных монет, и капитализация рынка в целом, пишет Cointelegraph.