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По мнению эксперта EGRAG CRYPTO, криптовалюта XRP (XRP) может подорожать более чем в 200 раз к началу 2024 года. Аналитик указывает на золотое сечение (1,618) уровня цены $10, который считается важным показателем. Он также отмечает, что цена XRP может достичь уровня Фибоначчи 2,618, что составляет около $124. В этом случае, стоимость XRP увеличится в 238,5 раза от текущего значения.
На основании динамики цены XRP, которая сначала опустилась до $0,45, а затем начала расти, аналитик считает, что продолжится восходящая тенденция. Если его прогноз сбудется, то в первом триместре 2024 года курс XRP достигнет отметки $10.
EGRAG CRYPTO также высоко оценивает потенциал XRP в связи с его предполагаемым юридическим статусом. Аналитик сомневается, что Комиссии по ценным бумагам и биржам США удастся признать XRP ценными бумагами в суде, и вероятно, монета будет официально отнесена к товарам или платёжным средствам. Это фактор, который по мнению эксперта может повысить потенциал роста XRP.