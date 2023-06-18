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Исследователь и аналитик EGRAG CRYPTO предсказывает, что цена токена XRP может возрасти до уровня от $2,8 до $4,6 в течение следующих месяцев. В настоящий момент цена XRP находится в зоне накопления и, предположительно, будет продолжать находиться в этом диапазоне до превышения отметки в $0,5160. EGRAG CRYPTO также добавил, что после взлета цены XRP от $2,8 до $4,6 может наступить коррекция до уровня $1. После этого цена альткойна отправится в "большое и сложное путешествие", в рамках которого XRP может достичь рекордных значений в $12 или даже $50.
EGRAG CRYPTO призывает своих подписчиков проявить терпение, так как до начала следующего года XRP продолжит консолидацию. Он также заявил, что цена токена денежного перевода не изменится до первого квартала 2024 года. На данный момент XRP торгуется по цене $0,5105 с дневными потерями в размере 3,5%. Такая динамика подтолкнула недельную динамику ещё дальше в минус до -3,92%.
Цена XRP опиралась на 20-дневную линию EMA после резкого падения с отметки $0,5251. Если в течение текущей торговой сессии токен пробьется ниже 20-дневной линии EMA, то в следующие 48 часов может возникнуть риск падения до $0,4758. Подтверждением этого медвежьего тезиса будет пересечение линии 9-дневной EMA и 20-дневной EMA в течение следующих 24 часов. Это будет сигнализировать о том, что цена XRP вступила в краткосрочный медвежий цикл и её цена будет продолжать падать. С другой стороны, закрытие XRP на текущей торговой сессии выше 20-дневной линии EMA опровергнет медвежий тренд. Если это произойдет, в течение следующих нескольких дней цена альткойна может преодолеть уровень сопротивления в $0,5408 и стать уровнем поддержки.