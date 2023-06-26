Известно, что компания OnePlus 5 июля собирается представить в Индии смартфоны Nord 3 и Nord CE 3. Официально об этом не говорилось, но в тот же день Nord 3 должен появиться в Европе.
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Предположительно, его стоимость здесь составит от 449 евро. Это относится к версии с конфигурацией 8/128 ГБ. Старшая модель 12/256 ГБ будет предлагаться по цене 549 евро.
Аппарат должен получить экран размером 6,74 дюйма с разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц. Внутри находится процессор Dimensity 9000, объём оперативной памяти LPDDR5x будет достигать 16 ГБ.
Ёмкость батареи составит 5000 мАч при мощности зарядки 80 Вт. Основная задняя камера получит разрешение 50 Мп, сверхширокоугольная 8 Мп и макро 2 Мп. Разрешение передней камеры равно 16 Мп.
Будут также два стереодинамика с Dolby Atmos, испарительная камера площадью 4129,8 кв мм, ползунок оповещений. Ожидается поддержка стандарта связи NFC и инфракрасный сенсор, пишет Gizmochina.