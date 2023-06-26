На китайской платформе Weibo появилась информация, согласно которой смартфон OnePlus 12 будет работать на будущем флагманском процессоре Snapdragon 8 Gen 3. Анонс последнего ожидается только в конце нынешнего года. Ранее инсайдер Digital Chat Station рассказал, что у него будет конфигурация вычислительных ядер 1+5+2. Главным ядром станет Cortex-A4 Prime, будет пять производительных ядер Cortex-A720 и два экономичных Cortex-A520.
реклама
Это должно поднять производительность по сравнению с нынешним чипом Snapdragon 8 Gen 2, поскольку станет на одно производительное ядро больше. Также будет применяться графический процессор Adreno 750. Производством займётся компания TSMC на техпроцессе N4P (4 нм), который в действительности представляет собой третье поколение техпроцесса 5 нм.
OnePlus 12 может получить довольно узкий изогнутый экран производства Samsung с разрешением 2K. По центру у него будет располагаться камера.
Разрешение основной задней камеры составит 50 Мп, она будет основана на сенсоре Sony IMX9. Ожидается также сверхширокоугольная камера 50 Мп и камера перископ-телефото на сенсоре OmniVision OV64B. Ёмкость аккумулятора будет более 5000 мАч при мощности зарядки 150 Вт.
Аппарат может быть представлен в декабре и стать первым на флагманском процессоре следующего поколения, пишет Phonearena.