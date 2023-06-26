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Компания Qualcomm представила новую систему на чипе под названием Snapdragon 4 Gen 2. Её возможности должны повысить уровень недорогих смартфонов. В частности, должна вырасти продолжительность работы, вычислительная мощность, возможности подключения и съёмки фотографий.

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Применяются собственные ядра Qualcomm Kryo с максимальной тактовой частотой 2,2 ГГц, что превосходит частоту прошлого поколения ядер. Технология зарядки обещает зарядку распространённых аккумуляторов до 50% за 15 минут.

Поддерживаются экраны формата FHD+ с частотой 120 Гц. Для камер есть электронная стабилизация изображения, ускоренный автофокус, уменьшение размытия и не только. Временная фильтрация нескольких камер (MCTF) уменьшает количество шума при съёмке видео.

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Не забыт и искусственный интеллект. Он относится главным образом к камерам, позволяя регулировать освещение при съёмке в темноте и удалять фоновой шум. Среди стандартов связи представлена запатентованная система Modern-RF X61 5 ГБ, где обещана высочайшая скорость и расширенная поддержка сети и полос частот. Смартфоны на этом процессоре уже пообещали выпустить такие производители, как Redmi и Vivo, пишет Engadget.

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#процессоры #qualcomm #snapdragon
Источник: engadget.com
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