Компания Qualcomm расширяет свою платформу S3 Gen 2 Sound в сторону геймеров. Новый чип для переходников и адаптеров способен обеспечить задержку звука менее 20 мс и при этом предлагает обратный канал для голосовых чатов.
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Инженеры компании объединили Snapdragon Sound и LE Audio, отдавая приоритет воспроизведению звука из игр. Этот чип может работать с чехлами для беспроводной зарядки, в которых есть функция передачи звука. Поддерживается последняя версия стандарта Auracast на основе Bluetooth LE Audio. Адаптеры с применением чипа Qualcomm могут передавать звук с телевизоров, смартфонов, компьютеров и консолей многочисленным слушателям на небольшом расстоянии. Это может пригодиться на публичных мероприятиях, для трансляции объявлений или обмена музыкой.
Qualcomm пока не называет, в состав каких именно устройств войдёт новый чип, но их появления остаётся ждать недолго, пишет Engadget.