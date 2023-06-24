Изменения проводника разработчики решили отменить

iPhone 14 Pro Max - цена в рублях пошла вниз

iPhone 14 Pro Max - цена в рублях пошла вниз

На этой неделе в канале для разработчиков была выпущена очередная предварительная сборка системы Windows 11. Она получила улучшенную поддержку ключей доступа, стандарт которых совместными усилиями продвигают Microsoft, Google, Apple и ряд других крупных компаний.

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Браузер Microsoft Edge уже поддерживает ключи доступа, но теперь они доступны в любом приложении или сайте, где есть их техподдержка. Это может позволит применять аутентификацию Windows Hello посредством пин-кода, сканера отпечатков или лицевого распознавания для входа в аккаунт без ввода пароля. Можно просматривать полный список ключей доступа на вашем устройстве и удалять их.

Если браузер поддерживает ключи доступа и обладает интерфейсом для работы с ними, следует выбрать опцию «Windows Hello или внешний ключ безопасности» для использования предлагаемого Windows интерфейса.

Появилась поддержка эмодзи Unicode 15, изменения в настройке часового пояса в зависимости от местоположения и исправлено несколько багов. Также убраны внесённые неделей ранее изменения в настройке «Параметры папки» в проводнике.

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Хотя Microsoft старается сделать внешний вид системы более единообразным и современным, покопавшись как следует, можно найти меню и окна времён Windows 95. Попытки заменить эти элементы более современными часто сталкиваются с ожесточённым сопротивлением со стороны пользователей со стажем, пишет Arstechnica.