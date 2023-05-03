При проверке настроек безопасности аккаунта Google вы можете увидеть раздел под названием «Ключи доступа». Компания начала применять новую технологию авторизации, чтобы не нужно было вводить пароль.
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Применяются биометрические данные, такие как отпечаток пальца или лицевое распознавание. Это отличается от биометрических данных для автоматического заполнения полей логина и пароля. Когда создаётся пароль аккаунта, вместе с ним создаются открытый и закрытый криптографические ключи. Закрытый остаётся на устройстве пользователя и применяется для подтверждения личности, когда происходит сравнение с открытым ключом на сервере Google. Подобные ключи считаются более защищёнными по сравнению с другими вариантами входа, поскольку закрытые ключи никуда не отправляются и при взломе серверов Google их не украдут. Отказ от паролей защищает также от фишинга.
В прошлом году Google добавила поддержку ключей доступа в браузер Chrome и систему Android. Возможность использовать пароль и двухфакторную аутентификацию никуда не денется. Можно создавать ключ доступа для каждого устройства, если нет доступа к службе создания резервных копий и синхронизации. Если же есть, созданный на одном устройстве ключ доступа будет подходить и к другим устройствам с этим же аккаунтом Google.
Ключ доступа со смартфона можно применять для входа на новое устройство. При желании после этого можно будет создать на нём отдельный ключ доступа, пишет Engadget.