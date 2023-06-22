Не выпущенный ещё аппарат уже успел поставить рекорд AnTuTu

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Бренд Nubia в ближайшее время собирается представить игровой смартфон Red Magic 8S Pro, о чём недавно сообщил инсайдер Digital Chat Station. Этот смартфон может отличаться тем, что первым получит новый процессор Snapdragon 8 Plus Gen 2. В Китае анонса ждут 5 июля.

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Полный перечень характеристик устройства остаётся неизвестным, но многие из них должны напоминать ранее выпущенную модели Red Magic 8 Pro. На днях сообщалось, что аппарат поставил рекорд в бенчмарке AnTuTu, где он набрал 1704113 баллов. Его процессор Qualcomm должна анонсировать на следующей неделе. Кроме этого смартфона, его ждут в таких аппаратах, как iQOO 11s, Redmi K60 Ultra, Realme GT Neo 6 и OnePlus Ace 2 Pro.

Red Magic 8S Pro может обладать экраном AMOLED размером 6,8 дюйма с разрешением 1116 х 2480 и частотой 120 Гц. Поверх Android 13 будет установлена оболочка Red Magic OS. Объём оперативной памяти LPDDR5x будет достигать 16 ГБ, хранилища UFS 4.0 до 1 ТБ. Ёмкость аккумулятора должна составить 6000 мАч при мощности зарядки 80 Вт. Разрешение передней камеры будет 16 Мп, основной задней 13 Мп, сверхширокоугольной 8 Мп и макро 2 Мп.

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Также от этого производителя ждут релиза планшета для мобильных игр. О его характеристиках в настоящее время ничего не известно, пишет Gizmochina.