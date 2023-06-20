Новый чип проверили на игровом смартфоне

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Компания Qualcomm, помимо стандартной версии мобильного процессора Snapdragon 8 Gen 2, имеет разогнанный чип для аппаратов Galaxy S23. Также она работает над обновлённой версией процессора, который уже был замечен в игровом смартфоне. Этот процессор может получить название Snapdragon 8 Plus Gen 2.

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На китайской платформе Weibo появилось изображение смартфона Red Magic 8S Pro, который скоро будет анонсирован. Аппарат работает на процессоре Snapdragon 8 Plus Gen 2. Лидером бенчмарка AnTuTu является Red Magic 8 Pro Plus с более чем 1,3 млн баллов, но не выпущенный пока смартфон набрал более 1,7 млн в этих же тестах.

Игровой смартфон обладает активным охлаждением с вентилятором, но неизвестно, устанавливается он дополнительно или установлен изначально.

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Скорее всего чип снова производится компанией TSMC на техпроцессе 4 нм. Наверняка он будет выпускаться в небольших количествах, поскольку производитель вкладывает основные усилия в новый Snapdragon 8 Gen 3, пишет wccftech.