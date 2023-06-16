Производящий смартфоны бренд Nubia известен своими игровыми моделями. Скоро их количество может увеличиться. Смартфон Nubia Neo будет работать не на процессорах Qualcomm или MediaTek, как большинство производительных конкурентов, а на чипе Unisoc T820. Здесь есть одно вычислительное ядро ARM Cortex-A76 с частотой 2,7 ГГц, три ядра Cortex-A76s 2,3 ГГц и четыре Cortex-A55 2,1 ГГц. Также используется графический процессор Mali-G57 MC4.
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Как видно из этих характеристик, аппарат не сможет конкурировать с представителями серии RedMagic. Чтобы компенсировать этот недостаток, разработчики уделили внимание его внешнему виду.
Известно, что в Китае предварительные заказы на это устройство начнут принимать 20 июня. Продажи будут и за пределами Китая, но сроки не называются, как и цена, пишет Gizmochina.