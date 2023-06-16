Компания AOC представила свои очередные мониторы для разных стран. Одной из новинок является модель размером 27 дюйма с разрешением 2К, которая будет продаваться в Китае. Другим монитором является 40-дюймовый AGON AG405UXC с панелью IPS 2K для европейских покупателей.
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Последний обладает соотношением сторон 21:9 и разрешением 3440 x 1440, плотностью пикселей 93 ppi, временем отклика 1 мс и частотой 144 Гц. Яркость достигает 320 нит, поддерживается 100% цветового диапазона sRGB и 89% DCI-P3. Сертификат VESA DisplayHDR 400 означает высокую контрастность и широкий диапазон уровней яркости.
Для подключения доступны порт DisplayPort 1.4, два HDMI 2.0 и один USB 3.2 Type-C с альтернативным режимом DisplayPort и мощностью 90 Вт. Имеется четыре разъёма USB 3.2 Gen 1 Type-A для периферийных устройств.
Подставку можно регулировать по высоте и наклону. Монитор можно поворачивать в вертикальную ориентацию и закреплять при помощи крепления VESA.
Для геймеров предназначается AMD FreeSync Premium, чтобы не было разрывов картинки. Функция AOC Game Color даёт возможность настраивать цветовую температуру и гамма-кривую. AOC Shadow Control делает тёмные участки более светлыми. Clear Vision уменьшает шум изображения и делает его более резким. Технология Dynamic Contrast Ratio (DCR) нужна для динамической регулировки контрастности, Motion Blur Reduction (MBR) сокращает размытость при движении. Dynamic Color Boost (DCB) делает цвета более насыщенными, также есть технология устранения мерцания. Режим HDR повышает контрастность и яркость, Low Blue Light сокращает излучение синего света.
Продажи в Великобритании начнутся в конце июня по цене 570 фунтов, а в Евросоюзе за 709 евро, пишет Gizmochina.