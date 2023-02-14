Стоимость у устройства весьма внушительная

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Компания AOC анонсировала геймерский монитор под названием AGON PRO AG274QZM. Он базируется на 27-дюймовой QuadHD матрице с MiniLED подсветкой, а также может похвастаться частотой обновления 240 Гц и низким временем отклика (1 мс GtG). Подсветка обладает 576 локальными точками затемнения, стоит отметить и сертификацию по стандарту VESA DisplayHDR 1000.

Цветовой охват у дисплея весьма внушительный: 149% sRGB, 97% Adobe RGB и DCI-P3, 100% NTSC. Порадует геймеров и поддержка технологии G-Sync, весьма полезной для высокогерцевых мониторов, использующихся в связке с производительными конфигурациями ПК. Для игровых консолей у AGON PRO AG274QZM предусмотрены режимы QuadHD 120 Гц и FullHD 120 Гц. Имеются у устройства и шесть геймерских пресетов для игр различных жанров – переключать их можно при помощи комплектного пульта.

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К дополнительным преимуществам монитора относятся богатый комплект разъемов, а также подставка высокой эргономичности, дающая возможность менять не только угол наклона экрана, но и его высоту и угол поворота. А вот стоимость новинки способна отпугнуть многих любителей видеоигр – она составляет 1050 американских долларов.