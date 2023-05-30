Аппарат с диагональю экрана 6,52 дюйма

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RTX 4060 Ti Gigabyte дешевле всех других

RTX 4060 Ti Gigabyte дешевле всех других

Во вторник в Китае был официально представлен смартфон Nubia N5, который приносит поддержку стандарта 5G в категорию доступных по цене устройств. В данном случае его стоимость равна $211.

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Смартфон обладает экраном IPS LCD размером 6,517 дюйма с вырезом под камеру. У этого экрана скромное разрешение 1600 x 720 пикселей, соотношение сторон 20:9 и частота 90 Гц. Установлена система Android 13 с оболочкой MyOS 13.

Разрешение передней камеры составляет 13 Мп. Задняя камера обладает разрешением 50 Мп и светодиодной вспышкой. Нетипично для современных смартфонов, здесь отсутствует сканер отпечатков пальцев. За защиту отвечает только лицевая разблокировка.

Используется аккумулятор 5000 мАч со скромной мощностью зарядки 10 Вт. Процессор не менее скромный Unisoc T770, как и 4 ГБ оперативной памяти. Среди других характеристик две SIM-карты, 5G, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, USB-C и разъём 3,5 мм. Размеры аппарата составляют 163,58 х 75,22 х 8,5 мм, вес 196,5 г.

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В Китае версия 4/128 ГБ стоит 1499 юаней, а 6/128 ГБ оценили в 1699 юаней. Доступен только чёрный цветовой вариант. Насчёт продаж за пределами Китая пока ничего не сообщается, пишет Gizmochina.