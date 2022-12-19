Ещё у него есть экран AMOLED с частотой 144 Гц и много других достоинств

Бренд Nubia в понедельник представил в Китае аппарат Nubia Z50. Это модель с возможностями высокого уровня по более скромной стоимости. Производитель обновил дизайн и внутренние компоненты.

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Смартфон обладает изогнутым дисплеем AMOLED размером 6,67 дюйма с разрешением 2400 х 1080 (FHD+), глубиной цвета 10 бит и частотой до 144 Гц. Он поддерживает до 100% цветового диапазона DCI-P3, коэффициент контрастности у него 3000000:1 и яркость до 1000 нит.

Каркас устройства металлический, есть кожаный вариант. Задние камеры получили другое расположение по сравнению с прочими аппаратами этого бренда. В состав аппарата входит вибрационный движок по оси X и два стереодинамика.

Установлен чип Snapdragon 8 Gen 2, память LPDDR5x, хранилище UFS 4.0 и система охлаждения VC. Аппарат работает на Android 13 с оболочкой MyOS 13.

Сзади две камеры, а спереди разрешение 16 Мп на камере OmniVision OV16A1Q с алгоритмом обработки изображений NeoVision. Главная камера основана на сенсоре Sony IMX787 с разрешением 64 Мп с эквивалентным фокусным расстоянием 35 мм, апертурой f/1,6 и оптической стабилизацией. Рядом камера 50 Мп на Samsung S5KJN1 со сверхширокоугольным объективом 116 градусов и поддержкой автофокуса для макросъемки. Имеются кольцевая светодиодная подсветка. Ёмкость батареи составляет 5000 мАч с зарядкой 80 Вт.

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Nubia Z50 предлагается в Китае по ценам от 2999 юаней ($430) до 5999 юаней ($859). Есть белый, чёрный и зелёный цветовые варианты. Продажи начнутся 23 декабря. Неизвестно, появится ли устройство за пределами Китая, пишет Gizmochina.