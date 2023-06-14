Компания OnePlus в недалёком будущем собирается анонсировать пару новых смартфонов. Одним из них будет модель OnePlus Nord 3, а другим складной аппарат OnePlus Fold. Кроме того, в линейке смартфонов Ace будет представлена модель OnePlus Ace 2 Pro. За пределами Китая данная модель может получить название OnePlus 11RT. Пока анонса не было, но инсайдер сообщил ряд характеристик данной модели, в первую очередь мощность зарядки 150 Вт и флагманский процессор Snapdragon 8 Gen 2.
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Этот смартфон относится к ценовой категории между средней и высокой. Китайский инсайдер Digital Chat Station говорит также об изогнутом экране с разрешением 1,5K с высокочастотным затемнением. Ранее говорилось об экране, как на модели Oppo Reno 10 Pro+, с ШИМ-затемнением 1440 Гц.
Для охлаждения процессора применяется новая технология рассеивания тепла большой площади. Основная камера 50 Мп использует сенсор IMX890, также сзади есть две другие камеры. Ёмкость аккумулятора составит 5000 мАч.
Помимо версии 150 Вт, может существовать модель с мощностью зарядки 100 Вт. Конкурентами этого смартфона являются такие модели, как Xiaomi Redmi K60 Ultra и Realme GT Neo5 Pro. Точная дата появления устройства в продаже и его стоимость не сообщаются, пишет Gizmochina.