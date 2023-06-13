Похоже, что смартфон станет переименованной моделью уже продающегося в Китае OnePlus Ace 2V

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Roland Quand и WinFuture поделились официальными изображениями смартфона OnePlus Nord 3, который является последователем прошлогоднего Nord 2T. Похоже, что Nord 3 является глобальной версией модели Ace 2V среднего класса, которую OnePlus продает в Китае. Судя по всему, компания OnePlus не внесла никаких фактических изменений в Ace 2V.

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Таким образом OnePlus Nord 3 получает 6,74-дюймовый AMOLED-дисплей разрешением 2772 x 1240 пикселей и частотой обновления до 120 Гц. Предположительно, корпус будет иметь размеры 162 x 75 x 8 мм, а аккумуляторная батарея имеет емкость 5000 мАч и поддерживает проводную зарядку мощностью 80 Вт, что соответствует данной характеристики у Nord 2T. Кроме того компания сохранила в новой модели чипсет MediaTek Dimensity 9000 от Ace 2V, который будет работать в паре с оперативной памятью объемом до 16 ГБ.

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Также ожидается, что Nord 3 будет оснащаться сверхширокоугольной камерой разрешением 8 МП и макрокамерой на 2 МП. Roland Quandt утверждает, что OnePlus заменила основную камеру разрешением 64 МП в Ace 2V на 50-мегапиксельный датчик, соответствующий Nord 2T. Кроме того инсайдер заявляет, что Nord 3 будет иметь в минимальной конфигурации 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ памяти, в то время как Ace 2V имеет минимум 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти. Также у новинки не будет варианта с 512 ГБ встроенной памяти. Вместо этого Nord 3 получит только 256 ГБ нерасширяемой памяти. Цены и доступность смартфона пока еще не известны.