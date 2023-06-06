Компания OnePlus представила мобильный телефон Nord N30 5G, цена которого в США составляет 300 долларов.
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Смартфон Nord N30 5G, как утверждается, относится к категории устройств среднего класса. Он использует процессор Snapdragon 695 в качестве ядра и может похвастаться щедрыми 8Gb оперативной памяти и 128Gb внутренней памяти.
Устройство демонстрирует большой 6,72-дюймовый дисплей с разрешением Full HD+ и высокой частотой обновления в 120 Гц. Примечательно, что в нем используется панель IPS, которая постепенно становится все менее распространенной в этом сегменте рынка.
Что касается возможностей камеры, то основная камера новинки имеет впечатляющее разрешение 108 мегапикселей, хотя и лишена оптической стабилизации. Удивительно, но, несмотря на достойный внимания основной модуль, в смартфоне отсутствует сверхширокоугольный объектив или оптический зум, есть только макромодуль и датчик глубины.
Среди других примечательных характеристик – аккумулятор на 5000 мАч и поддержка 50-ваттной быстрой зарядки. Размеры устройства составляют 165,5x76x8,3 мм, а вес – 195 г. В смартфоне за $300 будет отсутствовать AMOLED-дисплей.